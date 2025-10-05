Suscribirse

Papa León XIV celebra los “avances significativos” hacia la paz en Gaza y pide un alto al fuego y la liberación de los rehenes

El jefe de la iglesia católica también expresó su preocupación por “el aumento del odio antisemita en el mundo”.

Redacción Mundo
5 de octubre de 2025, 12:17 p. m.
Papa León XIV dirigiéndose a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante la apertura de la Misa del Jubileo de la Juventud en el Vaticano.
Papa León XIV dirigiéndose a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. | Foto: AFP

El papa León XIV destacó este domingo los “avances significativos” hacia la paz en Gaza y renovó su llamado al alto el fuego en el enclave palestino devastado por la guerra y a la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás.

“En las últimas horas, en un contexto dramático en Medio Oriente, se lograron avances significativos en las negociaciones de paz, que espero conduzcan a los resultados esperados lo antes posible”, declaró el sumo pontífice al término de una misa en el Vaticano.

Contexto: Donald Trump dice que Israel se está conteniendo y avisa a Hamás que no tolerará más retrasos en las negociaciones

El movimiento terrorista Hamás aprobó un plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, para poner fin a dos años de conflicto tras el ataque indiscriminado a Israel.

“Llamo a todas las personas responsables a comprometerse en este camino, a un alto el fuego y a la liberación de los rehenes” para alcanzar “una paz justa y duradera”, insistió León XIV.

El jefe de la Iglesia católica también expresó su preocupación por “el aumento del odio antisemita en el mundo” y se mostró “profundamente entristecido por los inmensos sufrimientos que soporta el pueblo palestino en Gaza”.

Hamás e Israel mantendrán conversaciones indirectas en El Cairo el domingo y el lunes para asegurar la liberación de los rehenes y prisioneros que mantienen secuestrados, informó Al-Qahera News, vinculada a la inteligencia egipcia.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció este sábado que pidió a su equipo de negociadores trasladarse a Egipto para llevar a cabo negociaciones sobre la liberación de los rehenes, sin precisar cuándo tendrán lugar.

Trump llamó el viernes a Israel a “cesar de inmediato los bombardeos en Gaza” para permitir la liberación de los rehenes después de que Hamás diera un paso adelante para aceptar su plan de paz.

Contexto: Trump revela lo que le dijo a Netanyahu para forzarlo a firmar el acuerdo de paz: “No hay otra opción”

La implementación del plan de Trump incluye un alto al fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamás y el exilio de sus combatientes.

“Estamos cerca” de un acuerdo para un cese duradero de las hostilidades en Gaza, declaró el mandatario en una entrevista con Axios el sábado.

“Le dije: ‘Bibi, esta es tu oportunidad de ganar’, y le pareció bien”, declaró Trump, refiriéndose a Netanyahu.

También elogió el papel del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, asegurando que había sido “de gran ayuda” para convencer a Hamás de liberar a los rehenes.

El Papa muestra su cercanía a los migrantes

El Papa también ha mostrado su cercanía hacia las personas migrantes en el marco del Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero, celebrado durante este fin de semana.

“Nadie debe ser obligado a partir ni ser explotado o maltratado por su condición de necesitado o de extranjero”, ha manifestado. En este sentido, ha subrayado que “en primer lugar, siempre, la dignidad humana”.

“No podemos permanecer indiferentes ante el odio”, ha advertido el Papa, al tiempo que ha pedido a los fieles que sean “constructores de fraternidad y de esperanza”.

*Con información de Europa Press y AFP

