La temporada de los premios Nobel ya está en marcha: desde el 6 de octubre de 2025 se están anunciando los ganadores en medicina, física, química, literatura, paz y el galardón de economía, el cual no hace parte de los galardones originales dictados en el testamento del científico sueco Alfred Nobel en 1896.

Al momento de la publicación, la Academia de Ciencias de Suecia ya ha otorgado los premios de Medicina, Física y Química. A la espera de los ganadores de Literatura, Paz y de Economía (Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel). Los galardonados, junto con el reconocimiento simbólico, la medalla, el diploma, también reciben un premio monetario.

Para 2025, el monto asignado por la Fundación Nobel como premio en efectivo es de 11 millones de coronas suecas para cada premio completo, sin importar la categoría. Ese monto puede dividirse entre hasta tres personas si el premio es compartido. En moneda estadounidense, esa suma se aproxima al rango de 1.1 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio vigente cuando se convierten las coronas suecas.

Los tres científicos que ganaron el Premio Nobel de Química desarrollaron estructuras metalorgánicas (MOF) que pueden utilizarse para capturar dióxido de carbono y recolectar agua del aire del desierto, entre otras cosas. | Foto: AFP

Mientras que en conversión a pesos colombianos, los galardonados reciben alrededor de casi 4.400 millones de pesos, según el cambio de la moneda sueca a la colombiana del día miércoles 8 de octubre.

Cabe destacar que antes la cantidad base era menor. La Fundación Nobel decidió aumentar el premio en un millón de coronas suecas más, lo cual elevó el monto total a 11 millones para 2025 (Alrededor de 348 millones de pesos). Este incremento responde también a ajustes frente a la fluctuación de la moneda sueca.

En el caso de las categorías científicas, el premio suele repartirse entre investigadores cuyas contribuciones, aunque separadas, convergen en un mismo avance o descubrimiento. En cambio, el Nobel de la Paz puede entregarse tanto a individuos como a organizaciones, lo que ha ocurrido en años recientes con el Programa Mundial de Alimentos o la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares.

Los ganadores del Premio Nobel destacan porque, además de la medalla y el reconocimiento internacional, llevan consigo un cuantioso premio económico. | Foto: AFP

En cuanto a los ganadores, el lunes se concedió el Nobel de Medicina a los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi por sus “descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica”. Y el galardón de Física premió el martes al británico John Clarke, el francés Michel H. Devoret y el estadounidense John M. Martinis por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica.