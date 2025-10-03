Suscribirse

Mundo

Donald Trump pide ganar el Premio Nobel de Paz. Esto dicen expertos sobre sus posibilidades

Según el presidente estadounidense, ha ayudado a detener siete guerras desde su regreso al poder.

Redacción Mundo
3 de octubre de 2025, 1:42 p. m.
Donald Trump y el Premio Nobel de Paz
Donald Trump y el Premio Nobel de Paz | Foto: Getty Images

Los Premios Nobel empiezan el lunes a anunciar a sus ganadores, con Donald Trump en el centro de atención. El presidente estadounidense reclama el galardón de la Paz, aunque los expertos apuntan a causas más olvidadas.

El magnate republicano se jacta de haber resuelto siete guerras desde su regreso a la Casa Blanca en enero, un balance inflado, según los expertos, y afirma que sería “un insulto” no recibir el Nobel de la Paz que se anunciará el 10 de octubre.

Sin embargo, los recortes presupuestarios en salud y ayuda internacional, su mensaje de “Estados Unidos primero” y su carácter polarizante reducen sus esperanzas. “Es totalmente impensable” porque Trump “es, en muchos aspectos, lo contrario de los ideales que representa el Premio Nobel”, estima Øivind Stenersen, historiador especialista en estos galardones, en una entrevista con la AFP.

EE.UU.
El presidente Trump asegura una y otra vez que merece el Premio Nobel de Paz. | Foto: Getty Images

“El Nobel de la Paz es la defensa de la cooperación multilateral, por ejemplo, a través de la ONU (…) Trump representa una ruptura con este principio porque sigue su propio camino, de manera unilateral”, insiste.

“El Comité Nobel debería evaluar si ha habido ejemplos claros de éxito en este esfuerzo de restablecimiento de la paz”, señala a AFP el director del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Karim Haggag.

Decenas de miles de personas están autorizadas a proponer un nombre para el premio. Este año, 338 individuos y organizaciones figuran como candidatos, aunque su identidad no se revela.

EE.UU.
Donald Trump no ganaría el Premio Nobel de Paz, según expertos. | Foto: Getty Images

“Conflictos olvidados”

Para Haggag, el premio seguramente recompensará a actores más desconocidos implicados en “conflictos olvidados” como los existentes en Sudán, el Sahel o el Cuerno de África. “El Comité Nobel debería poner el acento en el trabajo efectuado por mediadores locales y artesanos de la paz en el terreno”, insiste este experto.

La iniciativa sudanesa Células de Intervención Urgente, una red de voluntarios que arriesgan su vida para alimentar y ayudar a una población enfrentada a la guerra y la hambruna, cumpliría estos criterios.

Las organizaciones de defensa de la prensa como el Comité para la Protección de los Periodistas o Reporteros Sin Fronteras también podrían llevarse el premio después de un año mortífero para la profesión, especialmente en Gaza. “Nunca antes tantos periodistas habían sido asesinados en un solo año”, afirmó Nina Grager, directora del Instituto de Investigación sobre la Paz en Oslo.

Las casas de apuestas también apuntan como favorita a Yulia Navalnaya, viuda del principal opositor ruso Alekséi Navalni, fallecido en febrero de 2024 en una prisión de Siberia. El año pasado, el galardón recayó en Nihon Hidankyo, un grupo de supervivientes de las bombas atómicas en Japón.

*Con información de AFP.

