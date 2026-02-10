El proyecto de Trump en la Casa Blanca representa una modernización clave ante los ojos del presidente, pero para algunos expertos, la obra valorada en USD 400 millones está envuelta en polémica por la legalidad de los fondos con la que se está ejecutando.

“Dos vistas del gran salón de baile que se está construyendo en el sitio de nuestra maravillosa Casa Blanca. ¡Se está construyendo dentro del presupuesto y antes de lo previsto!”, fue la primera parte del comunicado de Trump en su red social personal.

“Una vez terminado, será el mejor salón de baile jamás construido en el mundo, uno que los presidentes han anhelado durante más de 150 años”, añadió.

Y culminó señalando que “gracias a sus características estructurales y de seguridad sin precedentes, también se utilizará para futuras inauguraciones presidenciales”.

Captura de Truth Social: Donald Trump presume el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca. Foto: Truth Social @realdonaldtrump

Aunque la administración insiste en que el proyecto no costará un solo dólar al contribuyente, la iniciativa ha desatado una tormenta legal y política que, en el mes de febrero de 2026, escaló hasta los tribunales federales.

El juez Richard Leon ha expresado un fuerte escepticismo sobre la legalidad del esquema financiero. Durante audiencias recientes, Leon cuestionó si el uso de donaciones privadas canalizadas a través de una organización sin fines de lucro constituye un intento de eludir la supervisión legislativa, especialmente cuando se trata de un edificio federal de alto valor histórico y político.

De acuerdo con estas publicaciones, el proyecto contempla la demolición parcial del Ala Este para levantar un salón de gran escala destinado a eventos oficiales, recepciones y ceremonias.

La administración Trump sostiene que la remodelación es necesaria por problemas estructurales y de seguridad, y que el financiamiento privado garantiza rapidez y eficiencia. Sin embargo, organizaciones de preservación histórica y legisladores demócratas aseguran que el plan requiere autorización del Congreso, además de revisiones ambientales y patrimoniales que, según ellos, no se han cumplido.

Proyecto del salón de baile Casa Blanca en vilo por acusaciones de inversión irregular. Foto: Truth Social @realdonaldtrump

A pesar de la controversia, el juez Leon permitió que la obra continúe de manera provisional mientras se desarrolla el litigio, una decisión que ha sido interpretada como una señal de cautela más que de respaldo definitivo al proyecto. El magistrado dejó claro que su fallo final podría derivar en restricciones mayores o incluso en la paralización definitiva del plan si se comprueba que los fondos se obtuvieron de forma irregular.

Las críticas más duras han venido desde el Capitolio. La senadora Elizabeth Warren advirtió que el modelo de financiamiento podría abrir la puerta a conflictos de interés y acuerdos opacos, especialmente porque la organización encargada de recaudar los fondos no ha revelado públicamente la identidad de todos sus donantes. En un comunicado oficial, Warren calificó el proyecto como un posible “vehículo de corrupción” y alertó sobre el riesgo de favores políticos encubiertos a cambio de aportes económicos.