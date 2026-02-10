Estados Unidos

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

El mandatario compartió en su cuenta de Truth Social dos imágenes de la obra

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

10 de febrero de 2026, 6:09 p. m.
El nuevo salón de baile de la Casa Blanca está en obras.
El nuevo salón de baile de la Casa Blanca está en obras. Foto: Truth Social @realdonaldtrump

El proyecto de Trump en la Casa Blanca representa una modernización clave ante los ojos del presidente, pero para algunos expertos, la obra valorada en USD 400 millones está envuelta en polémica por la legalidad de los fondos con la que se está ejecutando.

“Dos vistas del gran salón de baile que se está construyendo en el sitio de nuestra maravillosa Casa Blanca. ¡Se está construyendo dentro del presupuesto y antes de lo previsto!”, fue la primera parte del comunicado de Trump en su red social personal.

“Una vez terminado, será el mejor salón de baile jamás construido en el mundo, uno que los presidentes han anhelado durante más de 150 años”, añadió.

Y culminó señalando que “gracias a sus características estructurales y de seguridad sin precedentes, también se utilizará para futuras inauguraciones presidenciales”.

Estados Unidos

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

Estados Unidos

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Estados Unidos

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Estados Unidos

Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

Estados Unidos

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

Estados Unidos

Polémica decisión de Donald Trump sobre cambio climático que cambiará la industria de EE. UU.

Estados Unidos

Las “Cuentas Trump” ofrecen 1.000 dólares de inversión a bebés de Estados Unidos: así es como los padres pueden acceder al dinero

Mundo

Donald Trump se reunirá con las fuerzas especiales que lograron la captura de Nicolás Maduro

Política

Gustavo Petro denunció plan para sabotear su reunión con Donald Trump: “Ponerme sustancias psicoactivas en el carro”

Mundo

¿La “Doctrina Monroe” en riesgo? Progresistas demócratas proponen resolución para ponerle fin

Captura Truth Social Trump salón de baile de la Casa Blanca
Captura de Truth Social: Donald Trump presume el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca. Foto: Truth Social @realdonaldtrump

Aunque la administración insiste en que el proyecto no costará un solo dólar al contribuyente, la iniciativa ha desatado una tormenta legal y política que, en el mes de febrero de 2026, escaló hasta los tribunales federales.

El juez Richard Leon ha expresado un fuerte escepticismo sobre la legalidad del esquema financiero. Durante audiencias recientes, Leon cuestionó si el uso de donaciones privadas canalizadas a través de una organización sin fines de lucro constituye un intento de eludir la supervisión legislativa, especialmente cuando se trata de un edificio federal de alto valor histórico y político.

De acuerdo con estas publicaciones, el proyecto contempla la demolición parcial del Ala Este para levantar un salón de gran escala destinado a eventos oficiales, recepciones y ceremonias.

La administración Trump sostiene que la remodelación es necesaria por problemas estructurales y de seguridad, y que el financiamiento privado garantiza rapidez y eficiencia. Sin embargo, organizaciones de preservación histórica y legisladores demócratas aseguran que el plan requiere autorización del Congreso, además de revisiones ambientales y patrimoniales que, según ellos, no se han cumplido.

Proyecto del salón de baile Casa Blanca en vilo por acusaciones de inversión irregular.
Proyecto del salón de baile Casa Blanca en vilo por acusaciones de inversión irregular. Foto: Truth Social @realdonaldtrump

A pesar de la controversia, el juez Leon permitió que la obra continúe de manera provisional mientras se desarrolla el litigio, una decisión que ha sido interpretada como una señal de cautela más que de respaldo definitivo al proyecto. El magistrado dejó claro que su fallo final podría derivar en restricciones mayores o incluso en la paralización definitiva del plan si se comprueba que los fondos se obtuvieron de forma irregular.

Las críticas más duras han venido desde el Capitolio. La senadora Elizabeth Warren advirtió que el modelo de financiamiento podría abrir la puerta a conflictos de interés y acuerdos opacos, especialmente porque la organización encargada de recaudar los fondos no ha revelado públicamente la identidad de todos sus donantes. En un comunicado oficial, Warren calificó el proyecto como un posible “vehículo de corrupción” y alertó sobre el riesgo de favores políticos encubiertos a cambio de aportes económicos.

Más de Estados Unidos

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Getty Creativo

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Algunas personas tienen una mejor relación con el dinero.

Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

Colombia, centro de discusión en el Congreso de Estados Unidos.

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

Nuevo salón de bodas de la Casa Blanca está en obras.

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

Administración Trump tomará importante decisión sobre cambio climático

Polémica decisión de Donald Trump sobre cambio climático que cambiará la industria de EE. UU.

Bebé recién nacido

Las “Cuentas Trump” ofrecen 1.000 dólares de inversión a bebés de Estados Unidos: así es como los padres pueden acceder al dinero

Ocean Drive en la ciudad de Miami.

Nueva ley de vivienda en Florida: miles de personas podrían beneficiarse

x

El FBI divulga imágenes de un sospechoso armado vinculado a la desaparición de Nancy Guthrie

Noticias Destacadas