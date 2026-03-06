Economía

Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante febrero; así rinde el salario en el país

Se conoció el dato financiero del segundo mes del año.

Manuel Santiago Sánchez González

6 de marzo de 2026, 6:49 p. m.
Pereira se ubicó en el primer lugar de mayor costo de vida.
Pereira se ubicó en el primer lugar de mayor costo de vida. Foto: Getty Images

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó este viernes 6 de marzo de 2026, la cifra de la inflación de febrero de 2026, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer a fondo el estado de la economía nacional.

En esta ocasión, la cifra entregada estuvo en concordancia con lo esperado por los expertos. Pereira continúa en el primer lugar de las ciudades con mayor alza de los precios, desplazando desde hace meses a Bucaramanga, que se había mantenido liderando.

IPC febrero de 2026
IPC febrero de 2026 Foto: DANE

Para enero, la inflación se ubicó en un 5.29, cumpliendo con lo esperado por los expertos del país.

IPC por ciudades en 2026

Según los informes de los principales sectores, estos mostraron un comportamiento a la baja en el segundo mes del año, al realizar la comparación con enero de 2026.

Pereira fue la ciudad que mostró una mayor inflación, con 6,20 %; seguida por Medellín, con 6,19 %; y Bucaramanga, con 5,80 %. En el cuarto lugar aparecen Manizales, con un repunte del 5,76 %, y Armenia con 5,61 %. El promedio nacional, por su parte, es del 5,29 %.

IPC febrero 2026 por ciudades
IPC febrero 2026 por ciudades Foto: DANE

En contraste, Valledupar aparece en primer lugar entre las ciudades que menor impacto tuvieron por parte de la inflación, con una variación del 3.53 %. A esta le sigue Santa Marta, con un costo de vida del 4,06 %, seguida por Riohacha, con 4,17 %; y Sincelejo, con un 4,28 %.

El informe tiene en cuenta los sistemas de transporte de cada ciudad, los productos que más salida tuvieron y la variación en los sectores y subsectores de cada uno de los territorios.

Director de la Dian confirma hackeo de información en la entidad que tiene todos los datos personales de los contribuyentes

El informe entregado por la entidad se da tras una recolección de datos en 38 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué y un agregado nacional comprendido por las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, San Andrés y Mocoa.

La recolección de datos fue realizada durante el último mes por medio de equipo técnico del Dane.

