Rebaja en el precio de la gasolina y alza en el salario mínimo. ¿qué tanto afectarán la inflación de febrero?

Las proyecciones de analistas, en general, apuntan a que en febrero, la inflación habría continuado acelerada, no solo dentro de la tendencia que traía desde finales del año anterior, sino por las novedades, como el alza del salario mínimo en 23,7 %, pese a que el gobierno insiste en que no causará un efecto mayor.

No obstante a esa posición, para tratar de contrarrestar la presión, se empezó a revertir el incremento en el precio de la gasolina, el cual fue aplicado al alza durante algún tiempo, hasta dejarlo con 4.000 pesos por encima del internacional. En febrero de este año, se rebajaron 500 pesos y la misma decisión se tomó para marzo, con lo cual, el galón quedó en los alrededores de los 15.000 pesos.

Pero luego de ese alivio, que aún no se sabe si tendrá la suficiente fuerza para impactar en algo la inflación, ahora aparece una nueva amenaza, y es el entorno geopolítico que tiene al petróleo con un precio superior a los 80 dólares por barril. Es decir, no parece tan buena idea seguir bajando el precio interno de la gasolina, so pena de volver a causar estragos en el déficit del Fepc-Fondo de Estabilización de precios de los Combustibles. Entre otras, porque el Fepc aún no cierra el hueco provocado por el subsidio al diésel.

Hoy se conocerá la inflación causada en febrero

En ese contexto, del Dane dará a conocer este viernes 6 de marzo, el comportamiento de la inflación en febrero. Los analistas, en su mayoría, apuntan a una cifra promedio de 5,52 %, que sería más alta que la registrada en enero: 5,35 %, t que la de diciembre, que fue de 5,1 %.

Revisiones preliminares realizadas por el equipo económico de Bancolombia apuntan a que los alimentos habrían tenido una inflación mensual de 1,64%. Al sector agro se le sumó el problema del invierno en varios departamentos de Colombia, lo que afectó muchas cosechas. Además, se trata de una rama de la economía que cuenta con bastante personal remunerado con el salario mínimo (cuando están en la formalidad). Y no hay que olvidar que el coletazo no solo proviene de quien tiene trabajadores, sino que llega por el lado de que todo se encarece con el alza del salario mínimo, por el efecto cadena: se compran insumos, quien los produce paga salarios, y así sucesivamente.

“Rebaja en gasolina no pesa tanto”

Para Sergio Cabrales, experto en temas energéticos, estima que el efecto de la gasolina no sería muy significativo en la inflación. “La reducción acumulada de $1.000 por galón en la gasolina genera un alivio en el gasto de los hogares que tienen carro o moto propia y en algunos costos operativos del transporte de pasajeros, carga y logística comercial. En consecuencia, la medida tiene un efecto inflacionario moderado, ya que los combustibles forman parte de la división de transporte del IPC-Índice de Precios al Consumidor, del Dane”, afirmó.

En términos efectivos, una caída cercana al 6 % en el precio de la gasolina podría reducir la inflación anual en 0,10 puntos porcentuales, según la transmisión a otros precios de la economía, señala Cabrales.

El díesel si impacta

Así las cosas, agrega la fuente, “el impacto se transmite por dos canales principales: un efecto directo en el IPC de combustibles y otro indirecto, al disminuir algunos costos de transporte”. Lo que, a juicio de Cabrales, si daría un tremendo golpe sería el diésel (ACPM) que tiene un impacto potencial mayor sobre la inflación, ya que es el principal combustible del transporte de carga que moviliza alimentos y bienes en el país.