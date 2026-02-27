Precios

MinHacienda oficializa de cuánto será la rebaja en la gasolina para marzo. Alivio al bolsillo

La reducción en el precio empezará a aplicarse el 1.º de marzo. Así quedará el costo por galón.

Redacción Economía
27 de febrero de 2026, 3:56 p. m.
Por segunda vez consecutiva este 2026, el Ministerio de Hacienda confirmó que bajará el precio de la gasolina en Colombia.
Por segunda vez consecutiva este 2026, el Ministerio de Hacienda confirmó que el Gobierno bajará el precio de la gasolina en 500 pesos, generando un alivio para el bolsillo de los colombianos, luego de haber enfrentado sucesivas alzas que llevaron el precio por encima de los 16.000 pesos.

Con ello, el precio de la gasolina quedará en los alrededores de los 15.000 pesos en promedio, con variaciones en algunas ciudades. En febrero había quedado en 15.557 pesos, tras una reducción de 500 pesos para ese mes, la primera que se aplicó en el año. Después de eso, el Gobierno dijo que habría más descuentos.

Aunque la rebaja implicará un beneficio para el ciudadano que utiliza carro particular, moto o algunos vehículos de transporte públicos, lo cierto es que se espera un efecto en las finanzas públicas, por el lado de los ingresos de Ecopetrol, que es el principal productor de gasolina, a través de sus refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.

De hecho, la firma de la resolución con el descuento en el precio del combustible se haría desde la ciudad santandereana (Barrancabermeja), donde estarán directivos del Ministerio de Minas.

Desempleo arrancó el año a la baja: quedó en 10,9% en enero, según el Dane

Hay que recordar que el precio de la gasolina en Colombia se fue incrementando porque el Gobierno decidió eliminar el subsidio que tenía, por cuenta de la existencia del FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles), que finalmente llegó a generar un déficit.

Empezó así a buscarse la manera de corregir el problema y se fue incrementando el precio, pero se llevó mucho más allá de lo que se tenía estimado, que era ubicarlo en una cifra que tuviera paridad internacional.

En todo caso, aunque con la entrada en la senda bajista en el precio de la gasolina hay un aparente alivio para los consumidores, muchos analistas advierten que habría implicaciones fiscales, justo en momentos en los que hay escasez de recursos públicos.

Pese a que en Colombia se está en pos de una transición energética, en medio de la cual se estimula el paso a vehículos con fuentes energéticas distintas a las que provienen de los hidrocarburos, aún es muy grande el parque automotor que se mueve con gasolina: 82,4 %.

Teniendo en cuenta que el precio del diésel no ha sido incrementado, aun siendo parte esencial del déficit generado en el Fondo de Estabilización de precios de los combustibles, hubo una migración cuando la gasolina subió tanto. Campetrol, Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, confirmó en su más reciente informe que se redujo el uso de la gasolina debido al alto precio.

Ahora, de nuevo empieza a bajar, lo que, además, se hace en un momento previo a las elecciones, circunstancia que no deja de despertar suspicacias, ya que este tipo de rebajas son populares y aplaudidas por los usuarios.

