Economía

Desempleo arrancó el año a la baja: quedó en 10,9% en enero, según el Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas presentó su informe del mercado laboral este viernes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 10:14 a. m.
El Dane presentó el más reciente informe del desempleo para el mes de enero. Este demostró que cada vez son más los colombianos que logran ocuparse en alguna actividad, en parte gracias a ferias de empleo y convocatorias.
El Dane presentó el más reciente informe del desempleo para el mes de enero. Este demostró que cada vez son más los colombianos que logran ocuparse en alguna actividad, en parte gracias a ferias de empleo y convocatorias. Foto: Raúl Palacios

Este 27 de febrero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó su más reciente informe del mercado laboral, que demostró cuál fue la cifra de desempleo con la que inició Colombia este 2026.

Durante el mes de enero, la tasa de desocupación fue del 10,9 %, baja si se compara con la registrada en enero del 2025, que fue del 11,6 %.

Segunda Feria de empleabilidad "Más Empleos Cali" Organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de desarrollo económico.
Esta es la cifra que publicó el Dane. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Por su parte, la tasa de ocupación fue del 56,7 % y la tasa general de participación fue del 63,6 %.

De acuerdo con el informe, en Colombia hay cerca de 40,9 millones de personas en edad de trabajar. Por su parte, hay 23,2 millones de personas ocupadas y 2,8 millones desocupadas. La población fuera de la fuerza de trabajo, ya sea por edad o discapacidad, es de 14,9 millones.

Macroeconomía

Dólar repuntó al inicio de este 27 de febrero: precio oficial para hoy

Macroeconomía

Puentes caídos, la otra emergencia: ya se está afectando el abastecimiento y el empleo en regiones como Urabá, Córdoba y Magdalena

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: precio para este 27 de febrero

Macroeconomía

Apostar para llegar a fin de mes: la otra cara del creciente negocio del azar

Macroeconomía

Salario por hora costará al empleador 34,7 % más, por alza en el mínimo y otros costos laborales, según cálculo de Anif

Macroeconomía

Gremios se pronuncian sobre el aumento de aranceles ejecutados por Ecuador a las importaciones desde Colombia

Macroeconomía

Nuevo ajuste en precio de la gasolina se conocerá este sábado 28 de febrero

Macroeconomía

Desempleo en diciembre de 2025 bajó: esta es la cifra que anunció el Dane este viernes

Macroeconomía

Desempleo en Colombia sigue bajando: Dane confirmó que se ubicó en el 7 % durante el mes de noviembre

Nación

Cifra de desempleo en Colombia sigue cayendo y así reaccionó el presidente Petro: “Nuestra fortaleza y resistencia”

Cambian EPS en Colombia con nuevo decreto del Gobierno: lo que debe saber sobre traslados masivos y más

Respecto a la población ocupada según la rama de actividad en enero, el Dane indica que las que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron:

  • Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (0,8 puntos porcentuales);
  • Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (0,7 puntos porcentuales);
  • Industrias manufactureras (0,6 puntos porcentuales).
x
Tenga en cuenta cómo quedó la tasa de desocupación y participación para el mes de enero. Foto: Getty Images

Respecto a la posición laboral, el Dane indica que el trabajador por cuenta propia y patrón o empleador fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional, con un 0,9 % y 0,5 %, respectivamente.

Salario por hora costará al empleador 34,7 % más, por alza en el mínimo y otros costos laborales, según cálculo de Anif

Esto traducido en números quiere decir que para enero del 2026 son cerca de 9,56 millones de trabajadores, que son el 41,3 % del total.

Por su parte, patrones o empleadores son 646.000, un 2,8 % del total. En obreros y empleados del Gobierno son 881.000, un 3,8 %.

Finalmente, jornaleros o peones son 769.000, con un 3,3 % del total y obreros y empleados, que son los mayoritarios, son 10.223, que son el 44,1 %.

Estos fueron los resultados favorables para el empleo en Colombia durante el primer mes del 2026.
Estos fueron los resultados favorables para el empleo en Colombia durante el primer mes del 2026. Foto: pilar mejía

Más de Macroeconomía

Dólar se movió al alza este 30 de noviembre en Colombia.

Dólar repuntó al inicio de este 27 de febrero: precio oficial para hoy

Puente caído en zona de Necoclí. Imagen adaptada con uso de IA

Puentes caídos, la otra emergencia: ya se está afectando el abastecimiento y el empleo en regiones como Urabá, Córdoba y Magdalena

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).

Dólar en casas de cambio: precio para este 27 de febrero

Google tenía restricciones para las aplicaciones de apuestas o juegos de azar.

Apostar para llegar a fin de mes: la otra cara del creciente negocio del azar

Trabajadores en Colombia enfrentan la amenaza de perderlo debido a cambios propuestos

Salario por hora costará al empleador 34,7 % más, por alza en el mínimo y otros costos laborales, según cálculo de Anif

Costco presentó una demanda para recuperar millones en aranceles pagados y frenar la política comercial de emergencia del gobierno de Trump

Gremios se pronuncian sobre el aumento de aranceles ejecutados por Ecuador a las importaciones desde Colombia

¿Es ilegal quedarse sin gasolina? Lista de las carreteras que podrían multarlo por $300.000

Nuevo ajuste en precio de la gasolina se conocerá este sábado 28 de febrero

Crisis de medicamentos en Colombia, Audifarma Nova al occidente de Bogotá uno de los mayores gestores farmacéuticos. Bogota marzo 28 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Este es el nuevo decreto que modifica el sistema de salud en Colombia

Aún se desconoce el monto exacto de los euros hurtados a los adultos mayores en Bogotá.

Precio del euro para la tarde del jueves 26 de febrero de 2026

Noticias Destacadas