Este 27 de febrero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó su más reciente informe del mercado laboral, que demostró cuál fue la cifra de desempleo con la que inició Colombia este 2026.

Durante el mes de enero, la tasa de desocupación fue del 10,9 %, baja si se compara con la registrada en enero del 2025, que fue del 11,6 %.

Esta es la cifra que publicó el Dane. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Por su parte, la tasa de ocupación fue del 56,7 % y la tasa general de participación fue del 63,6 %.

De acuerdo con el informe, en Colombia hay cerca de 40,9 millones de personas en edad de trabajar. Por su parte, hay 23,2 millones de personas ocupadas y 2,8 millones desocupadas. La población fuera de la fuerza de trabajo, ya sea por edad o discapacidad, es de 14,9 millones.

Respecto a la población ocupada según la rama de actividad en enero, el Dane indica que las que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron:

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (0,8 puntos porcentuales);

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (0,7 puntos porcentuales);

Industrias manufactureras (0,6 puntos porcentuales).

Tenga en cuenta cómo quedó la tasa de desocupación y participación para el mes de enero. Foto: Getty Images

Respecto a la posición laboral, el Dane indica que el trabajador por cuenta propia y patrón o empleador fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional, con un 0,9 % y 0,5 %, respectivamente.

Esto traducido en números quiere decir que para enero del 2026 son cerca de 9,56 millones de trabajadores, que son el 41,3 % del total.

Por su parte, patrones o empleadores son 646.000, un 2,8 % del total. En obreros y empleados del Gobierno son 881.000, un 3,8 %.

Finalmente, jornaleros o peones son 769.000, con un 3,3 % del total y obreros y empleados, que son los mayoritarios, son 10.223, que son el 44,1 %.