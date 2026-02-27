Empresas

Cambian EPS en Colombia con nuevo decreto del Gobierno: lo que debe saber sobre traslados masivos y más

Estos son los cambios en las estructuras bajo las que funcionan las EPS.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 8:29 a. m.
Estos son los cambios en las estructuras bajo las que funcionan las EPS.
Estos son los cambios en las estructuras bajo las que funcionan las EPS. Foto: Bernardo Peña / El País

Hace algunos días, el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, expidió el Decreto 0182 del 25 de febrero, con el que se introducen modificaciones al sistema de Salud, en temas como la operación del aseguramiento en salud respecto a las reglas bajo las que se rigen las EPS. Aunque no las elimina o suprime, si organiza nuevos aspectos sobre su funcionamiento y presencia en el sistema.

Entre los factores que se ajustan se encuentran las condiciones operativas y administrativas, además de la definición para las condiciones de operación, al tener en cuenta su tamaño y la participación en el mercado. Estas son algunas de las directrices definidas por la norma descrita y todo lo que tiene que saber.

Desde este viernes, 28 de marzo, los usuarios de la Nueva EPS podran reclamar sus medicinas en el nuevo dispensario de Disfarma en el barrio Tequendama. Foto Jorge Orozco.
Estos son los ajustes que hace el nuevo decreto a las EPS. Foto: Jorge Orozco

Precisan primeramente que las EPS que acuñen más del 20 % del total de los afiliados o con más de un millón de afiliados en todo el país, se mantendrá la autorización de operación.

Salario por hora costará al empleador 34,7 % más, por alza en el mínimo y otros costos laborales, según cálculo de Anif

Pese a ello, establece que si en un departamento la participación es inferior al 3 % del total de afiliados, no podrá continuar operando en los municipios de dicho territorio.

Turismo

Reconocida aerolínea internacional anuncia el fortalecimiento de su operación en Colombia: estos son los detalles

Empresas

“En JetSmart apoyamos que se lleve a cabo una revisión”: la aerolínea fija posición frente a los anuncios de modificar ‘slots’ en El Dorado

Empresas

Sección Quinta del Consejo de Estado anuló elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA

Empresas

Paramount tendría el camino despejado para la compra de Warner Bros tras la renuncia de Netflix a igualar la oferta

Empresas

Avianca anunció cambio para sus vuelos en la categoría Economy; la medida impactará a sus usuarios

Empresas

Actores del sistema de salud reaccionan a las modificaciones emitidas por el decreto del Gobierno Nacional

Empresas

Mercado Libre ‘desembarca’ en China: el inesperado giro tras sus denuncias contra Shein y Temu

Salud

Así justifica el presidente Petro la crisis en la salud: “A las EPS las volvieron cajas del paramilitarismo”

Política

Petro le da orden al minSalud, Guillermo Jaramillo: que los dueños de las EPS paguen con su patrimonio deudas de estas entidades

Política

Denuncian que Famisanar, intervenida por el Gobierno, habría entregado millonario contrato a empresa en Córdoba donde no hay afiliados

Podrán hacerlo las EPS que solo operen en municipios de un único departamento que mantengan su autorización incluso si se supera el número límite para esta categoría.

Foto de referencia del pasillo de un hospital
Estos son los ajustes que hace el nuevo decreto a las EPS. Foto: Getty Images

También se introducen umbrales mínimos de participación según el tamaño de la población:

  • Departamentos con más de 2 millones de habitantes: EPS con al menos un 5 % de afiliados de ese territorio
  • Departamentos con entre 390.001 y 2 millones de habitantes: EPS con al menos un 10 % de los afiliados en ese territorio
  • Departamentos con entre 100.000 y 390.000 habitantes: EPS con al menos un 15 % de los afiliados en ese territorio
Puentes caídos, la otra emergencia: ya se está afectando el abastecimiento y el empleo en regiones como Urabá, Córdoba y Magdalena

Una de las preguntas más recurrentes es la que respecta a la apertura a traslados masivos. El decreto indica que cuando la Superintendencia actualice las medidas territoriales y una EPS ya no pueda operar en los municipios según las reglas descritas, sus afiliados serán reasignados obligatoriamente a la EPS que empiece a funcionar o siga funcionando en el lugar.

El procedimiento se realizó en el Hospital Internacional de Colombia, en Bucaramanga.
Estos son los ajustes que hace el nuevo decreto a las EPS. Foto: @fcvcolombia

El traslado no será voluntario y lo hará el Ministerio de Salud y la Adres de manera inmediata. Tenga en cuenta que si en un municipio pequeño pasa de tener cinco EPS a solo dos, todos los afiliados deberán ser redistribuidos en las que queden. Sin embargo ,se deberá mantener integrados a los grupos familiares, es decir, no se pueden separar los miembros de una misma familia.

Más de Empresas

Estas fueron las empresas que demostraron su apoyo a Bancolombia

Como a Frisby, ahora empresas colombianas respaldaron a Bancolombia tras difícil situación con su ‘app’

El estudio de capacidad fue realizado por la IATA en junio de 2023 y encontró que el aeropuerto puede manejar 68 operaciones por hora. Actualmente, coordina 74.

Reconocida aerolínea internacional anuncia el fortalecimiento de su operación en Colombia: estos son los detalles

JetSmart aerolinea Estuardo Ortiz, presidente de JetSmart.

“En JetSmart apoyamos que se lleve a cabo una revisión”: la aerolínea fija posición frente a los anuncios de modificar ‘slots’ en El Dorado

ISA

Sección Quinta del Consejo de Estado anuló elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA

Paramount contraataca a Netflix

Paramount tendría el camino despejado para la compra de Warner Bros tras la renuncia de Netflix a igualar la oferta

En 2025, Avianca invirtió más de 800 millones de dólares para fortalecer su red, modernizar la flota y mejorar el servicio y la experiencia de sus clientes.

Avianca anunció cambio para sus vuelos en la categoría Economy; la medida impactará a sus usuarios

Mediante el Decreto 0858 se introducen al sistema elementos de la fallida reforma a la salud relacionados con el modelo de atención, la creación de las Redes Integrales e Integradas de Salud, la reorganización de la operación de las EPS y la territorialización.

Actores del sistema de salud reaccionan a las modificaciones emitidas por el decreto del Gobierno Nacional

Mercado Libre refuerza su operación y garantizar la entrega de regalos antes de noche buena.

Mercado Libre ‘desembarca’ en China: el inesperado giro tras sus denuncias contra Shein y Temu

Para 2025, se prevé una caída en las utilidades de Ecopetrol superior al 30 por ciento.

Alertan a Ecopetrol por la intención de ceder la operación de campos Tisquirama y San Roque a la multinacional Gran Tierra Energy

Noticias Destacadas