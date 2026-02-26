Precio de la gasolina

Nuevo ajuste en precio de la gasolina se conocerá este sábado 28 de febrero

El anuncio será hecho desde Barrancabermeja, dentro de la agenda de funcionarios del gabinete del presidente Petro.

Redacción Economía
26 de febrero de 2026, 5:30 p. m.
Se alista ajuste en precio del combustible en Colombia
Se alista ajuste en precio del combustible en Colombia Foto: Pixabay

El precio del petróleo Brent, la referencia que aplica para Colombia, se ubicó este jueves 26 de febrero en un rango de, entre 69,8 dólares y 71,9 dólares por barril. Entre tanto el WTI se situó entre 64,1 y 66,2 dólares.

En ese contexto, en Colombia los ministerio de Minas y de Hacienda se alistan para anunciar una nueva reducción en el precio de la gasolina, lo cual, se hará oficialmente el sábado 28 de febrero.

La medida entraría a partir del 1 de marzo, como es habitual cuando se aplican estas reducciones (o alzas) y se dará a conocer desde Barrancabermeja, sitio en el cual, estarán cumpliendo su agenda algunos funcionarios del gabinete del presidente Gustavo Petro.

Edwin Palma, Ministro de Minas Foto: Presidencia
El precio de la gasolina en Colombia se fue incrementando, en línea con la decisión del gobierno, de eliminar el subsidio que tenía, por cuenta de la existencia del Fepc-Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que finalmente llegó a genera un déficit.

