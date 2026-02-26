Nuevo ajuste en precio de la gasolina se conocerá este sábado 28 de febrero

El precio del petróleo Brent, la referencia que aplica para Colombia, se ubicó este jueves 26 de febrero en un rango de, entre 69,8 dólares y 71,9 dólares por barril. Entre tanto el WTI se situó entre 64,1 y 66,2 dólares.

En ese contexto, en Colombia los ministerio de Minas y de Hacienda se alistan para anunciar una nueva reducción en el precio de la gasolina, lo cual, se hará oficialmente el sábado 28 de febrero.

La medida entraría a partir del 1 de marzo, como es habitual cuando se aplican estas reducciones (o alzas) y se dará a conocer desde Barrancabermeja, sitio en el cual, estarán cumpliendo su agenda algunos funcionarios del gabinete del presidente Gustavo Petro.

El precio de la gasolina en Colombia se fue incrementando, en línea con la decisión del gobierno, de eliminar el subsidio que tenía, por cuenta de la existencia del Fepc-Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que finalmente llegó a genera un déficit.

El Fepc se creó para ahorrar recursos cuando el precio del petróleo estuviera bajo en el entorno global, de manera que esos fondos pudieran subsidiar el precio de la gasolina internamente, cuando en el exterior había presión al alza.

Es decir, en la práctica, en Colombia el precio de la gasolina se mantenía estable, independientemente de lo que estuviera pasando con el petróleo a nivel internacional.

El problema fue que en el país se fue generando un hueco fiscal, provocado por el déficit en el Fepc, que finalmente, el gobierno decidió cerrar. Fue entonces que empezó a subir progresivamente el precio de la gasolina, con el objetivo de desmontar el subsidio que tenía. La idea era llevarlo a la paridad con el precio internacional.

De esa manera, los colombianos pasaron de pagar un galón de gasolina de alrededor de 9.000 pesos en 2022, a tener que desembolsar más de 16.000 pesos en promedio en 2025, con ello, el precio llegó a 4.000 pesos por encima del que se tenía en el exterior.

Del déficit del Fepc también parte el diésel, que hasta el momento sigue siendo subsidiado, debido a la resistencia que genera su incremento, toda vez que ese combustible se usa para la movilidad del transporte público y del transporte de carga. Implicaba entonces que con el precio de la gasolina al alza, un combustible que usa la mayor parte del parque automotor del país, incluidas las motos, se estaba subsidiando parte del déficit generado por el diésel.

Finalmente, en enero de este año, ya en un año electoral, el presidente Gustavo Petro anunció que bajaría el precio de la gasolina, lo que inició a partir de febrero, con una reducción de 500 pesos. Para entonces, ya en el Tribunal de Cundinamarca había sido radicada una acción popular contra el Gobierno nacional, dirigida a los ministerios de Minas y de Hacienda, porque a pesar de haberse alcanzado la paridad con los precios internacionales en octubre de 2023, el Ejecutivo continuaba incrementando el costo del masivo combustible.

Ahora, en marzo, de nuevo será aplicada una rebaja, cuyo número podría sorprender, ya sea porque se defina en un monto mayor o uno más bajo al aplicado en febrero, cuando, precisamente, se había hablado de bajar 300 pesos y la reducción terminó siendo de 500 pesos.