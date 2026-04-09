Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante marzo: así rinde el salario en el país

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó este jueves, 9 de abril de 2026, la cifra de la inflación de marzo de 2026, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer a fondo el estado de la economía nacional.

En esta ocasión, la cifra entregada estuvo por encima de lo esperado por los expertos. Pereira continúa en el primer lugar de las ciudades con mayor alza de los precios, desplazando desde hace meses a Bucaramanga, que se había mantenido liderando.

Inflación en marzo de 2026 fue de 5,56; superó las estimaciones de los expertos

El Dane entregó el dato de la inflación de marzo. Foto: Dane

El mismo se estima por medio del Índice de Precios al Consumidor, que es un indicador que muestra la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con el período base.

IPC por ciudades, marzo 2026. Foto: Dane

IPC por ciudades en 2026

Según los informes de los principales sectores, estos mostraron un comportamiento a la baja en el tercer mes del año, al compararse con enero de 2026.

Pereira fue la ciudad que registró la mayor inflación, con 6,48 %; seguida por Medellín, con 6,39 %; y Manizales, con 5,90 %. En cuarto lugar aparecen Armenia, con un repunte del 5,86 %, y Bucaramanga, con 5,68 %. El promedio nacional, por su parte, es del 5,56 %.

En contraste, Santa Marta aparece en primer lugar entre las ciudades con menor impacto de la inflación, con una variación del 3,58 %. A esta le sigue Valledupar, con un costo de vida del 3,68 %; seguida por Riohacha, con 3,69 %; y Sincelejo, con un 4,33 %.

El informe tiene en cuenta los sistemas de transporte de cada ciudad, los productos con mayor demanda y la variación en los sectores y subsectores de cada uno de los territorios.

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El informe entregado por la entidad se da tras una recolección de datos en 38 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué y un agregado nacional comprendido por las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, San Andrés y Mocoa.