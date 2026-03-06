No subió como lo esperaba el consenso en el mercado. La inflación en febrero se ubicó en 5,29 %, cifra que se mantuvo casi estable frente a igual periodo del año anterior, cuando se tenía esta variable en 5,28 %. La cifra es menor a la expectativa que tenían los analistas, que, en promedio, le apuntaban a un 5,52 %. También está por debajo del resultado de enero, cuando el IPC-Índice de Precios al Consumidor fue de 5,35 %.

En lo corrido del año, es decir, en los dos primeros meses del año, la inflación fue de 2,27 %, más alta de lo que se tenía en el mismo periodo del año anterior: 2,08 %.

Inflación en febrero de 2026, según informe del Dane Foto: Dane / Youtube

Lo que pasó en febrero

De manera individual, la inflación en febrero fue de 1,08 % si se compara con el mes inmediatamente anterior. En las estadísticas se evidencia que hubo cinco divisiones de las que mide el Dane, que se ubicaron por encima del promedio nacional. La delantera la lleva la educación, que tuvo una variación en el IPC de 5,64 %. Para el dato de este mes, los gastos educativos aportaron un 0,23 % y, según afirmó la directora del Dane, Piedad Urdinola, se trata de un comportamiento típico para el segundo mes del año, cuando se ajustan las matrículas tanto en la educación básica primaria como en la técnica y universitaria.

Precios de los alimentos, creciendo

En la lista de lo que más se incrementó en febrero también estuvieron los restaurantes y hoteles, que registraron una inflación de 1,38 %, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas, el gasto clave para los hogares con menores ingresos, mostró una inflación de 1,30 %. De acuerdo con las explicaciones de la directora del Dane, productos como frutas frescas, excluyendo el mango, están incrementando de precio. Igualmente sucede con alimentos como papa, tomate y carne. Aunque con menores aportes a los resultados totales del mes, productos como embutidos, huevos y panes también estuvieron impulsando la inflación que se tuvo en febrero.

Otros segmentos que entran en la medición de precios, como los muebles y artículos para el hogar, también mostraron una inflación mayor a la del promedio nacional en febrero, y su inflación se incrementó en 1,23 %. Finalmente, el componente de bebidas alcohólicas y tabaco tuvo una variación en precios de 1,14 %.

Transporte, con subida y compensación por combustible

Un comportamiento interesante es el que sucede en el transporte, que en febrero registró unainflación de 1,07 % y aportó

Piedad Urdinola, directora del Dane Foto: Dane / Youtube

Los datos anuales

En el 5,29 % que se registró en los últimos 12 meses, hasta febrero, tiene todo que ver la división de Restaurantes y hoteles, con una inflación de 9,61 %.

En ese acumulado, el gasto en Salud también ha tenido una variación alta, de 7,82 %. Entre tanto, la tercera división con un IPC más alto es el de Bebidas alcohólicas y tabaco: 7,76 %. Por el lado de alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación registrada en los 12 meses fue de 5,84 %.