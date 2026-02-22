Estas serán las movilizaciones que se presentarán en Bogotá en los próximos días: ciudadanos deben tomar nota

Bogotá registra cada semana diversas marchas y manifestaciones que alteran la movilidad de la ciudad; por lo que las autoridades han publicado el calendario de las movilizaciones que se desarrollarán desde el domingo 22 de febrero hasta el viernes 27 del mismo mes.
La Secretaría de Gobierno destaca que las personas deben tomar las precauciones del caso para no quedar atrapadas en el tráfico de la ciudad.
“Estarán acompañadas por los equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público”, señala la Secretaría de Gobierno.
Lunes 23 de febrero de 2026
Plantón: Movilización con cierre ANT
- Hora por confirmar
- Lugar: Localidad de Teusaquillo
Martes 24 de febrero de 2026
Evento cultural con reivindicaciones: Contra la brutalidad policial
- Hora por confirmar
- Lugar: Calle 18 con Carrera Séptima y Calle 19 con Carrera Cuarta - Localidad de Santa Fe
Miércoles 25 de febrero de 2026
Plantón: Toma FIDUPREVISORA
- Hora por confirmar
- Lugar: Carrera 9 #92-54 – Embajada de Cuba en Bogotá - Localidad de Chapinero
Viernes 27 de febrero de 2026
Plantón: ¡Mujeres colombianas en solidaridad con Cuba!
- 2:00 p. m.
- Lugar: Carrera 9 #92-54 – Localidad de Chapinero
Evento cultural con reivindicaciones: Festival Todxs Somos Antifascistas
- Hora por confirmar
- Lugar: Avenida Carrera Décima #13 Sur – 50 - Localidad de Antonio Nariño
Recomendaciones por parte de las autoridades
- Consultar la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.
- Planificar los desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participa en alguna movilización, hacerlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.
- Informar a las autoridades sobre cualquier situación extraña
- Seguir las indicaciones de las autoridades de la ciudad
- Respetar la movilidad de las personas que no participan en las movilizaciones
- Utilizar el transporte por medio de los puntos señaladas
- Estar alerta por medio de los canales de difusión.
- Respetar las normas de tránsito