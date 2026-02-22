Estas serán las movilizaciones que se presentarán en Bogotá en los próximos días: ciudadanos deben tomar nota

Bogotá registra cada semana diversas marchas y manifestaciones que alteran la movilidad de la ciudad; por lo que las autoridades han publicado el calendario de las movilizaciones que se desarrollarán desde el domingo 22 de febrero hasta el viernes 27 del mismo mes.

La Secretaría de Gobierno destaca que las personas deben tomar las precauciones del caso para no quedar atrapadas en el tráfico de la ciudad.

Las personas deben estar atentas a los anuncios de las autoridades. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Estarán acompañadas por los equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público”, señala la Secretaría de Gobierno.

Lunes 23 de febrero de 2026

Plantón: Movilización con cierre ANT

Hora por confirmar

Lugar: Localidad de Teusaquillo

Martes 24 de febrero de 2026

Evento cultural con reivindicaciones: Contra la brutalidad policial

Hora por confirmar

Lugar: Calle 18 con Carrera Séptima y Calle 19 con Carrera Cuarta - Localidad de Santa Fe

Miércoles 25 de febrero de 2026

Plantón: Toma FIDUPREVISORA

Hora por confirmar

Lugar: Carrera 9 #92-54 – Embajada de Cuba en Bogotá - Localidad de Chapinero

Viernes 27 de febrero de 2026

Plantón: ¡Mujeres colombianas en solidaridad con Cuba!

2:00 p. m.

Lugar: Carrera 9 #92-54 – Localidad de Chapinero

Evento cultural con reivindicaciones: Festival Todxs Somos Antifascistas

Hora por confirmar

Lugar: Avenida Carrera Décima #13 Sur – 50 - Localidad de Antonio Nariño

La movilidad se podría ver afectada. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Recomendaciones por parte de las autoridades

Consultar la información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.

Planificar los desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participa en alguna movilización, hacerlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

Informar a las autoridades sobre cualquier situación extraña

Seguir las indicaciones de las autoridades de la ciudad

Respetar la movilidad de las personas que no participan en las movilizaciones

Utilizar el transporte por medio de los puntos señaladas

Estar alerta por medio de los canales de difusión.

Respetar las normas de tránsito