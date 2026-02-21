Nación

Cierres viales en Medellín para el fin de semana: horarios y vías alternas

Varias zonas de la ciudad tendrán restricciones de tránsito por eventos masivos.

Redacción Nación
21 de febrero de 2026, 6:35 a. m.
Agentes de tránsito estarán presentes para guiar a conductores y peatones en la zona.
Agentes de tránsito estarán presentes para guiar a conductores y peatones en la zona. Foto: Alcaldía de Medellín - A.P.I.

La agenda cultural y deportiva de la ciudad marcará cambios importantes en la movilidad durante los próximos días. Con conciertos, carreras atléticas y actividades literarias en distintos puntos, las autoridades anunciaron restricciones vehiculares temporales para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

La administración distrital pidió a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación, estar atentos a la señalización y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Música y deporte moverán la ciudad este fin de semana

Uno de los eventos que generará mayores modificaciones en la circulación será CORE 2026, un encuentro de música electrónica que se desarrollará en inmediaciones del Estadio Cincuentenario y que prevé la llegada de cerca de 20.000 personas durante dos jornadas.

Por esta razón, desde las 9:30 de la noche del jueves 19 de febrero y hasta las 8:00 de la mañana del domingo 22, no se permitirá el paso de vehículos en varios tramos cercanos a la cancha del Estadio Cincuentenario, el parqueadero de Mova y el Parque Norte. Entre los puntos con restricción se encuentran sectores de la carrera 53 (Avenida Ferrocarril) a la altura de las calles 73 y 77.

Las autoridades también advirtieron que algunas rutas de buses modificarán sus recorridos habituales y que ciertos paraderos dejarán de operar temporalmente.

CORE uno de los formatos más emblemáticos de Tomorrowland.
La música electrónica tomará la zona del estadio y provocará cambios en el tránsito local. Foto: Breakfast Live - API

El domingo 22 de febrero, la atención se trasladará al sur y al centro de la ciudad con la realización de la Expofitness Run. Desde las 5:00 de la mañana y hasta el mediodía, alrededor de 1.600 atletas recorrerán vías de El Poblado, La Candelaria y Guayabal.

El trayecto iniciará sobre la Avenida Ferrocarril y concluirá en la plazoleta de Plaza Mayor. Durante ese lapso habrá restricciones en corredores como la carrera 62, la calle 43, la carrera 55, la Avenida Las Vegas (carrera 48), la calle 12 Sur y la carrera 50FF.

La Secretaría de Movilidad alertó que puntos neurálgicos como las glorietas de Monterrey y La Aguacatala podrían presentar congestión, por lo que recomendó usar vías alternas y salir con mayor tiempo de anticipación.

Próxima semana: literatura y más ajustes en el centro

La programación no termina el fin de semana. A partir del lunes 23 de febrero, desde las 7:00 de la mañana, y hasta el martes 3 de marzo en la noche, habrá nuevas restricciones en el entorno de Plaza Mayor debido al Festival del Libro Infantil.

Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

En ese sector se limitará la circulación en la carrera 62 entre las calles 41 y 42, así como en la calle 42 entre carreras 58 y 62, y en la calle 41 entre carreras 57 y 62.

Tanto la Alcaldía como la Secretaría de Movilidad informaron que habrá presencia de agentes de tránsito para orientar a conductores y peatones, además de acompañamiento logístico para reducir el impacto en la movilidad.

