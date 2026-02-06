Entretenimiento

Medellín entra en el mapa de Tomorrowland: CORE 2026 llega con dos días dedicados a los amantes de la música electrónica

Con reconocidos artistas de la escena electrónica mundial, el festival tendrá una programación que reúne música, arte y naturaleza.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 2:14 p. m.
CORE uno de los formatos más emblemáticos de Tomorrowland.
CORE uno de los formatos más emblemáticos de Tomorrowland. Foto: Breakfast Live - API

La tercera edición del Festival CORE Medellín, el 20 y 21 de febrero en el Parque Norte y Cancha Cincuentenario reunirá a destacados exponentes de la escena electrónica global como Dom Dolla, ARTBAT, 999999999, Indira Paganotto y Joris Voorn B2B Yotto.

Reconocido por integrar música, arte y naturaleza en una experiencia sensorial inmersiva, CORE uno de los formatos más emblemáticos de Tomorrowland; hoy se consolida como una de las citas más relevantes del circuito electrónico internacional. Para este año, el festival contará con tres escenarios y una programación diseñada para ofrecer dos jornadas con identidades sonoras complementarias, alineadas con la visión artística y narrativa que caracteriza a Tomorrowland.

El primer día (viernes 20 de febrero) los asistentes vibrarán al ritmo de sonidos melódicos, house y propuestas rítmicas de alto impacto. El cartel lo encabezan Dom Dolla, uno de los referentes actuales del tech-house, junto al dúo ARTBAT, reconocido por su enfoque épico y envolvente, y VTSS, figura destacada por su estética cruda y vanguardista.

El line-up del día también incluye al británico Interplanetary Criminal, Patrick Mason y FKA.M4A, además de artistas locales y latinoamericanos como Alycia Bezgo, Benwal, Curol y Niebla, quienes representan el crecimiento y la diversidad de la escena electrónica en la región.

En la segunda jornada (sábado 21 de febrero) la apuesta es por el techno y la experimentación sonora. El dúo italiano 999999999 lidera la programación, acompañado por la dj y productora española Indira Paganotto, una de las principales exponentes del psytechno a nivel mundial.

Uno de los momentos más esperados estará a cargo de Joris Voorn B2B Yotto, una sesión que combinará progressive, techno melódico y atmósferas emocionales. El día se completará con las presentaciones de Kobosil, Mind Against, Dino Lenny, Emilija, Novah y talentos del circuito latino como Julya Karma, Prada2000 y Susobrino, este último reconocido por fusionar percusiones orgánicas con narrativas electrónicas.

La programación de ambos días comenzará a las 5:30 de la tarde y las puertas estarán abiertas desde las 5:00 de la tarde.

CORE Medellín 2026 es una producción de Breakfast Live, promotora colombiana responsable de algunos de los conciertos y festivales de gran formato más importantes del país en los últimos diez años como Ritvales y La Solar Festival.

Desde la organización destacan que esta edición busca fortalecer la conexión entre la capital antioqueña y la comunidad global de música electrónica, a través de una curaduría diversa y una puesta en escena inmersiva. Las entradas están disponibles en www.core.world.

*Contenido elaborado con apoyo de Breakfast Live

