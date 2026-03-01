La industria tecnológica viene hablando desde 2024 del término ‘phygital’, ya que fue este año que se creó una comunidad específica en torno a esta nueva tendencia. El término no nace en una sola ciudad o país. Es una tendencia global que ha venido consolidándose en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.

¿Se acerca el fin del wifi? La nueva tecnología que permite tener internet ultrarrápido usando únicamente las luces de su casa

Colombia no es la excepción y Medellín se suma a la tendencia global con propuestas que trasladan el concepto phygital del discurso a la práctica. Un importante centro comercial del valle de Aburrá implementó esta nueva alternativa de entretenimiento para los residentes y visitantes de la capital antioqueña.

Centro Comercial Arkadia, en Medellín Foto: Arkadia

Esta propuesta de entretenimiento integra narrativa, retos grupales y dinámicas de juego en equipo, convirtiendo la visita en una experiencia activa, donde lo físico y lo digital se combinan para crear un plan distinto en la ciudad.

“El concepto phygital no es solo tecnología; es una respuesta a lo que el público de hoy está buscando: experiencias que conecten lo emocional, lo social y lo digital”, declaró Patricia Melo, gerente del Centro Comercial Arkadia.

En conversación con SEMANA, Melo explicó: “El phygital integra lo mejor del mundo físico y digital para crear experiencias interactivas, inmersivas y sociales. No se trata solo de tecnología, sino de diseñar espacios donde la narrativa, la participación activa y la innovación potencien la experiencia presencial".

El mercado global del retail experiencial fue valorado en cerca de 84.900 millones de dólares en 2023 y proyecta un crecimiento anual cercano al 14 % hasta 2032, según el Informe de Crecimiento y de Mercado de Retail 2032.

Starlink, disponible en los celulares: así puede acceder gratis a una conexión estable y sin interrupciones

“En un mundo saturado de pantallas, lo que más valoran las personas son los momentos reales, compartidos y memorables”, añadió la gerente. Reveló que, aunque en Colombia no son pioneros, sí lo son en Antioquia, presentando esta nueva tendencia con dos propuestas: Misión Escape y Zona Láser.

En Misión Escape, los visitantes pueden elegir entre tres salas temáticas distintas, cada una con su propia narrativa y nivel de desafío, en las que los participantes deben trabajar en equipo para superar pruebas en tiempo real.

Mientras tanto, Zona Láser, un campo de juego interactivo donde los asistentes compiten utilizando pistolas láser en dinámicas de estrategia y acción.

Algunos juegos emulan una película de acción. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ambas opciones están diseñadas para que familias, grupos de amigos y equipos vivan un plan activo, social y presencial, cambiando el entretenimiento pasivo por experiencias que combinan narrativa, reto y tecnología en un mismo espacio.

El phygital ya no es un término de marketing: es una señal de hacia dónde se mueve el entretenimiento urbano. Medellín comienza a incorporar a su oferta y la pregunta ahora no es si esta tendencia crecerá, sino qué otros espacios y sectores se sumarán a esta transformación. La historia apenas empieza.