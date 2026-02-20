Bogotá

¿Qué hay para hacer este fin de semana en Bogotá? Estas son las actividades gratuitas que puede disfrutar el 21 y 22 de febrero

La ciudad se llena de arte, cultura, cine y escritura este fin de semana: Aquí los eventos, horarios y direcciones de los eventos gratuitos.

Redacción Nación
20 de febrero de 2026, 9:13 p. m.
Hay varios planes gratis que promueve la Alcaldía: conciertos, museos y presentaciones de teatro.
Este fin de semana, Bogotá ofrece una variedad de actividades para que las personas disfruten y salgan de la rutina tras la semana laboral. Algunos de los planes son gratis e impulsados por la Alcaldía, para fomentar la cultura y el arte y para que los bogotanos disfruten de la ciudad en pareja, en familia o incluso en solitario.

Con concierto, Bogotá se prepara para vivir la Semana Santa 2026

De acuerdo con la información que publicó la administración distrital, las actividades invitan a los ciudadanos a recorrer la ciudad con presentaciones y espacios de esparcimiento en cinco localidades diferentes: Teusaquillo, Santa Fe, La Candelaria, Suba y Chapinero, donde habrá propuestas musicales y presentaciones de arte.

El sábado 21 de febrero se llevarán a cabo varios conciertos en diferentes puntos de la ciudad, estos son algunos de los que están programados, de acuerdo con un informe de la Alcaldía:

El Movistar Arena se posiciona como uno de los recintos más relevantes para conciertos en Colombia.
  • Diversidad sonora, a cargo de Soul 45. Lugar: Bar Soul 45 (Calle 45 # 19-30, segundo piso) y Casa Manigua (Calle 45 # 19-36) Hora: Desde las 9:00 p. m. Cover: 10.000  
  • Festival Música de Diosas, a cargo de Diosa Matorral. Lugar: Diosa Cervecería (Cra 19 #36-55) Hora: Desde las 7:20 p. m. Cover: 60.000  
  • Tour Musiconexion, a cargo de la Escuela de Sonido. Lugar: Plazoleta de “La Pola” - punto de encuentro Hora: 7:00 p. m. Cover: Entrada libre  
  • ¡Música, Maestra! Música de mujeres compositoras del barroco, a cargo de Camerata Barroca de Bogotá. Lugar: Iglesia Santa Teresita Nuestra Señora del Carmen (Cl. 43a #18a-31) Hora: Desde las 8:00 p. m. Cover: Entrada libre.
Bogotá bajo las nubes: lluvias, frío y paraguas en mano este 20 de febrero

También hay actividades para pasar con toda la familia, desde las más pequeños hasta lo más grandes podrán disfrutar de la obra de teatro de títeres “Familia”, la cual tendrá lugar el sábado en La Barca (Diagonal 42 A #20-45) a las 5 de la tarde. La entrada es un aporte voluntario de cada asistente.

Trece de los humedales de la ciudad están habilitados para hacer caminatas ecológicas y actividades de recreación pasiva, sin embargo, se debe tener en cuenta que algunos necesitan permisos previos. A los que es posible ir sin este requerimiento son: Santa María del Lago, La Conejera, El Salitre, Juan Amarillo, Jaboque, El Tunjo y Córdoba en el sector 1 y 3. "Para visitarlos es mejor acompañarse de un guía o acudir con un grupo grande por seguridad”, advierte Jorge Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá, una entidad que organiza actividades y acompañamientos a todo aquel que lo solicite. Foto: Fundación Humedales Bogotá - Diego Rincón
Hay una caminata programada para el domingo 22 de febrero. Foto: .

La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá un concierto gratis a las 4 de la tarde, también el sábado, en el Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, para conmemorar la muerte de Pedro Morales Pino, una figura fundamental en la música de Colombia. La entrada es gratis hasta completar el aforo.

Para la noche, el Circuito Diversidad Sonora invita a escuchar jazz con la agrupación Prófugos de Sibaté, en la Casa Manigua, ubicada en la calle 45 #19-44, a las 8:00 p. m.

La Orquesta Filarmónica.
Otras actividades que están programas son caminatas ecológicas. Este domingo, 22 de febrero, se reunirá un grupo en la Biblioteca El Tintal Manuel Zapata Olivella a las 9 de la mañana, para hacer una caminata en medio de la naturaleza hasta el Humedal El Burro, donde se prevé llegar a las 12 del mediodía.

Si no tiene plan para este fin de semana, en la página de la Alcaldía de Bogotá está el horario, las direcciones y las fechas de los diferentes eventos: hay clubes de escritura, de cine, de teatro, voluntariados, recorridos por museos; además de los conciertos y las presentaciones mencionadas.

