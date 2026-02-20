¿Qué hay para hacer este fin de semana en Bogotá? Estas son las actividades gratuitas que puede disfrutar el 21 y 22 de febrero

Este fin de semana, Bogotá ofrece una variedad de actividades para que las personas disfruten y salgan de la rutina tras la semana laboral. Algunos de los planes son gratis e impulsados por la Alcaldía, para fomentar la cultura y el arte y para que los bogotanos disfruten de la ciudad en pareja, en familia o incluso en solitario.
De acuerdo con la información que publicó la administración distrital, las actividades invitan a los ciudadanos a recorrer la ciudad con presentaciones y espacios de esparcimiento en cinco localidades diferentes: Teusaquillo, Santa Fe, La Candelaria, Suba y Chapinero, donde habrá propuestas musicales y presentaciones de arte.
El sábado 21 de febrero se llevarán a cabo varios conciertos en diferentes puntos de la ciudad, estos son algunos de los que están programados, de acuerdo con un informe de la Alcaldía:
- Diversidad sonora, a cargo de Soul 45. Lugar: Bar Soul 45 (Calle 45 # 19-30, segundo piso) y Casa Manigua (Calle 45 # 19-36) Hora: Desde las 9:00 p. m. Cover: 10.000
- Festival Música de Diosas, a cargo de Diosa Matorral. Lugar: Diosa Cervecería (Cra 19 #36-55) Hora: Desde las 7:20 p. m. Cover: 60.000
- Tour Musiconexion, a cargo de la Escuela de Sonido. Lugar: Plazoleta de “La Pola” - punto de encuentro Hora: 7:00 p. m. Cover: Entrada libre
- ¡Música, Maestra! Música de mujeres compositoras del barroco, a cargo de Camerata Barroca de Bogotá. Lugar: Iglesia Santa Teresita Nuestra Señora del Carmen (Cl. 43a #18a-31) Hora: Desde las 8:00 p. m. Cover: Entrada libre.
También hay actividades para pasar con toda la familia, desde las más pequeños hasta lo más grandes podrán disfrutar de la obra de teatro de títeres “Familia”, la cual tendrá lugar el sábado en La Barca (Diagonal 42 A #20-45) a las 5 de la tarde. La entrada es un aporte voluntario de cada asistente.
La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá un concierto gratis a las 4 de la tarde, también el sábado, en el Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, para conmemorar la muerte de Pedro Morales Pino, una figura fundamental en la música de Colombia. La entrada es gratis hasta completar el aforo.
Para la noche, el Circuito Diversidad Sonora invita a escuchar jazz con la agrupación Prófugos de Sibaté, en la Casa Manigua, ubicada en la calle 45 #19-44, a las 8:00 p. m.
Otras actividades que están programas son caminatas ecológicas. Este domingo, 22 de febrero, se reunirá un grupo en la Biblioteca El Tintal Manuel Zapata Olivella a las 9 de la mañana, para hacer una caminata en medio de la naturaleza hasta el Humedal El Burro, donde se prevé llegar a las 12 del mediodía.
Si no tiene plan para este fin de semana, en la página de la Alcaldía de Bogotá está el horario, las direcciones y las fechas de los diferentes eventos: hay clubes de escritura, de cine, de teatro, voluntariados, recorridos por museos; además de los conciertos y las presentaciones mencionadas.