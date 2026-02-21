Cierre total en la Vía al Llano por fuerte accidente; tractocamión derramó gasolina sobre el trazado

En las primeras horas del sábado, 21 de febrero, un fuerte accidente causó el cierre total de la vía que comunica a Bogotá con la ciudad de Villavicencio; un tractocamión volcó a la altura del kilómetro 8, causando que los dos carriles del trazado quedaran bloqueados por el combustible que ha caído a la vía por parte del mismo.

Coviandina denuncia desvíos y captaciones ilegales en la vía al Llano que ponen en riesgo la seguridad vial y a las comunidades

Por medio de la cuenta de X de Coviandina se ha informado sobre la actualización del caso, destacando la presencia de organismos de control con el objetivo de brindar atención al conductor del automotor y evaluar el paso a seguir para el retiro del tractocamión.

(5:45 a.m.) *Atención * autoridades informan: Continúa cierre total de vía debido a siniestro vial en el Pr 8+900 con puntos de cierre en el Uval y en el sector de la Báscula. Se espera se defina la atención por parte de Contingencias y la llegada del vehículo para el trasiego. pic.twitter.com/lvsWu5R7oa — Coviandina (@CoviandinaSAS) February 21, 2026

En los principales puntos de entrada a la carretera nacional se cuenta con presencia de las autoridades de tránsito para el manejo de la situación y poder contribuir a la movilidad de los miles de viajeros que se transportan por el importante corredor vial.

“*Atención * autoridades informan: Continúa el cierre total de vía debido a siniestro vial en el Pr 8+900 con puntos de cierre en el Uval y en el sector de la Báscula. Se espera que se defina la atención por parte de Contingencias y la llegada del vehículo para el trasiego”, señaló Coviandina.

En las imágenes que ha compartido la concesión, se observa al automotor de costado, sobre uno de los laterales de la vía; junto a esto se observa el charco de gasolina que ha dificultado las maniobras de operación de los equipos de rescate.

Cierre en la vía al llano. Foto: Coviandina

Junto a esto, Coviandina señaló que al momento del incidente se derramó gasolina sobre el trazado, razón por la cual, al momento de hacer el retiro del tractocamión, se deberán realizar maniobras de limpieza para evitar mayores complicaciones.

¿Por qué la vía al Llano sigue siendo un gran desafío para Colombia? Desde el Meta piden que sea una prioridad nacional

“Autoridades reportan cierre total de vía a la altura del k8+900 por siniestro vial con volcamiento de tractocamión que quedó fuera de vía, pero, presenta derrame de combustible activo. Es por seguridad de todos. “Personal y organismos de socorro atienden”, destacó la concesión.

Las autoridades piden a los viajeros estar atentos a las indicaciones que se darán en las próximas horas, para la reapertura de la vía y las primeras investigaciones del accidente que causa alteraciones al tráfico de la ciudad.

La cola de vehículos en cada uno de los extremos de la vía ha generado que las autoridades de cada una de las ciudades tengan que tomar medidas para evitar mayores alteraciones.