Nación

Cierre total en la Vía al Llano por fuerte accidente; tractocamión derramó gasolina sobre el trazado

Las autoridades verifican las condiciones de seguridad para retirar el automotor.

Manuel Santiago Sánchez González

21 de febrero de 2026, 7:03 a. m.
Accidente en el kilómetro 8. Foto: @CoviandinaSAS

En las primeras horas del sábado, 21 de febrero, un fuerte accidente causó el cierre total de la vía que comunica a Bogotá con la ciudad de Villavicencio; un tractocamión volcó a la altura del kilómetro 8, causando que los dos carriles del trazado quedaran bloqueados por el combustible que ha caído a la vía por parte del mismo.

Por medio de la cuenta de X de Coviandina se ha informado sobre la actualización del caso, destacando la presencia de organismos de control con el objetivo de brindar atención al conductor del automotor y evaluar el paso a seguir para el retiro del tractocamión.

En los principales puntos de entrada a la carretera nacional se cuenta con presencia de las autoridades de tránsito para el manejo de la situación y poder contribuir a la movilidad de los miles de viajeros que se transportan por el importante corredor vial.

“*Atención * autoridades informan: Continúa el cierre total de vía debido a siniestro vial en el Pr 8+900 con puntos de cierre en el Uval y en el sector de la Báscula. Se espera que se defina la atención por parte de Contingencias y la llegada del vehículo para el trasiego”, señaló Coviandina.

Medellín

Cali

Nación

Nación

Nación

Nación

Cali

Macroeconomía

Nación

Regionales

En las imágenes que ha compartido la concesión, se observa al automotor de costado, sobre uno de los laterales de la vía; junto a esto se observa el charco de gasolina que ha dificultado las maniobras de operación de los equipos de rescate.

Cierre en la vía al llano. Foto: Coviandina

Junto a esto, Coviandina señaló que al momento del incidente se derramó gasolina sobre el trazado, razón por la cual, al momento de hacer el retiro del tractocamión, se deberán realizar maniobras de limpieza para evitar mayores complicaciones.

¿Por qué la vía al Llano sigue siendo un gran desafío para Colombia? Desde el Meta piden que sea una prioridad nacional

“Autoridades reportan cierre total de vía a la altura del k8+900 por siniestro vial con volcamiento de tractocamión que quedó fuera de vía, pero, presenta derrame de combustible activo. Es por seguridad de todos. “Personal y organismos de socorro atienden”, destacó la concesión.

Las autoridades piden a los viajeros estar atentos a las indicaciones que se darán en las próximas horas, para la reapertura de la vía y las primeras investigaciones del accidente que causa alteraciones al tráfico de la ciudad.

La cola de vehículos en cada uno de los extremos de la vía ha generado que las autoridades de cada una de las ciudades tengan que tomar medidas para evitar mayores alteraciones.

Más de Nación

Las autoridades anunciaron acompañamiento logístico para minimizar el impacto en el tráfico.

Zoológico de Cali.

La tendencia de los therians que se impone en países de Latinoamérica.

SEMANA confirmó cómo los drones de las Farc y del ELN destrozan viviendas, aumentan el número de víctimas y generan desolación. Donde cae un explosivo, nadie vuelve a recorrer las ruinas.

Noticias Destacadas