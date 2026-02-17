Transporte

Vía al Llano: Coviandina anuncia fechas de cierres en dos túneles de la ruta a Villavicencio

El cierre programado será total en horario nocturno, afirma el concesionario.

Redacción Economía
17 de febrero de 2026, 5:10 p. m.
Túneles en la vía al Llano
Túneles en la vía al Llano Foto: Coviandina / Cortesía

Con la vía al Llano pareciera que siempre hay un motivo para modificaciones en las reglas para utilizarla. A veces es el invierno o el mantenimiento, como en esta ocasión, que el concesionario que adelanta obras en ese carreteable, crucial para la movilidad de los alimentos hacia el interior del país desde la que es considerada la despensa más grande del país.

Según Coviandina, se realizarán actualizaciones y trabajos de mantenimiento electromecánicos y de los sistemas inteligentes de transporte.

En consecuencia, serán necesarios algunos cierres. En el caso de los túneles Boquerón y Renacer en la vía Bogotá -Villavicencio, el cierre nocturno será total en algunas fechas.

x
Vía al Llano Foto: Coviandina

Así es la programación de los cierres

Para que la movilidad sea garantizada, la concesionaria estableció un plan de manejo de tráfico, de manera que las actividades previstas se realizarán en horas de la noche, de 10 p.m. a 4 de la madrugada, por lo tanto, en ese lapso serán los cierres en las siguientes fechas:

9 al 12 de marzo

16 al 19 de abril

13 al 16 de abril

20 al 23 de abril

Según Coviandina, el cierre previsto es indispensable, pues es necesario ejecutar actividades de instalación, integración y pruebas de la señalización dinámica del Túnel Boquerón.

Otro de los trabajos que se adelantarán en los tiempos previstos para los cierres es el del mantenimiento de ventiladores y transformadores de media tensión de las subestaciones del Túnel Renacer.

El mal clima en la zona del derrumbe hace imposible la apertura de la vía al Llano.
Vía al Llano. Foto: Coviandina

Por seguridad

La concesionaria indica que, en medio de las actividades que se realizarán habrá maquinaria pesada además del personal en ambos carriles de circulación, lo que hace que se tengan que programar los cierres.

Otra de las claridades que hace Coviandina es que será la autoridad de tránsito la encargada de coordinar los puntos de control y cierre en cada sentido.

Vía alterna

De igual manera, la concesionaria manifiesta que la movilidad local entre Bogotá y Quetame estará habilitada por la vía antigua de Cristo Rey, que conecta con el peaje Boquerón II (ruta 40CN01 a cargo del Invías).

Entre tanto, desde Villavicencio hasta Guayabetal y sus zonas veredales también habrá conexión.

El llamado de Coviandina es a que los usuarios de la vía al Llano programen sus viajes con antelación para evitar inconvenientes.

En días pasados, la Veeduría Vial del Meta se había pronunciado sobre otro tramo de la vía al Llano, el kilómetro 18, a cargo de la ANI y el Invías, donde se debe poner el foco si se registra una nueva temporada de lluvias.

