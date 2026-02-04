Coviandina denuncia desvíos y captaciones ilegales en la vía al Llano que ponen en riesgo la seguridad vial y a las comunidades

La concesionaria Coviandina encendió las alarmas sobre un riesgo inminente en la vía Bogotá–Villavicencio, después de identificar lo que calificó como intervenciones irregulares en la quebrada Munar, en el K15+940 del corredor vial.

Durante una visita técnica realizada el pasado 29 de enero, la empresa observó posibles captaciones ilegales, desvíos del cauce mediante canales artesanales, instalación de mangueras y tuberías, así como acumulación de material particulado. Estas situaciones, según la concesionaria, alteran de manera crítica la dinámica hídrica de la zona y podrían poner en riesgo tanto a la infraestructura como a las comunidades cercanas.

Coviandina explicó que estas modificaciones en el cauce, presuntamente realizadas por particulares o pobladores cercanos, incrementan la probabilidad de fenómenos súbitos, como reboses de agua, erosión acelerada, inestabilidad de taludes y arrastre de material, afectaciones que podrían comprometer la seguridad de los usuarios del corredor y la integridad de la vía.

La empresa hizo énfasis en que no se trata de un caso aislado, ya que anteriormente había registrado situaciones similares en los sectores del K58+000 y K18+000.

También manifestaron preocupación por la limitada respuesta de las autoridades ambientales y territoriales, que, según la concesionaria, han mantenido una postura pasiva pese a haber sido informadas oportunamente sobre estos riesgos.

Por ello, la compañía solicitó la intervención inmediata de Corporinoquia y de las entidades competentes, con el objetivo de detener estas prácticas, verificar posibles infracciones ambientales y mitigar los riesgos que, de no atenderse, podrían derivar en daños mayores.

La concesionaria también destacó que la variación del cauce y el manejo inapropiado del agua representan un peligro real para la estabilidad del corredor vial y para la comunidad que vive en sus alrededores.

La vía Bogotá–Villavicencio, conocida como la Vía al Llano, tiene tramos de alto riesgo por su geografía, y pequeñas alteraciones en el cauce de las quebradas pueden generar efectos significativos sobre la calzada y los taludes que la sostienen.

Coviandina insiste en que la prioridad es frenar las intervenciones irregulares antes de que puedan derivar en incidentes mayores que afecten la vialidad y la seguridad de quienes transitan por este corredor clave hacia los Llanos Orientales.