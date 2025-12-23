Risaralda acelera su desarrollo con tren, vías y millonaria inversión social

Risaralda se ha convertido en uno de los departamentos con mayor crecimiento y proyección en el país. La gestión del gobernador, Juan Diego Patiño, se ha caracterizado por la ejecución de proyectos e inversiones estratégicas esperadas por mucho tiempo por los risaraldenses.

Una de las más representativas es la reactivación del Tren del Café. Más allá del impacto en el departamento, se trata de un plan estratégico para integrar a Risaralda con Antioquia y Caldas, reducir los costos logísticos, impulsar el turismo y fortalecer la competitividad regional.

El trazado de este proyecto ferroviario contempla 237,7 kilómetros de vía mixta (carga y pasajeros), con impacto en 14 municipios, de los cuales dos son en Risaralda (Marsella y La Virginia), y más de cinco millones de habitantes beneficiados, incluidas cerca de 700.000 personas de todo el Eje Cafetero. El proyecto se integrará con otras iniciativas ferroviarias como el Tren del Río, el Tren Verde y la futura conexión a Urabá, configurando una red intermodal moderna, eficiente y sostenible.

Esta iniciativa está acompañada de una gran apuesta por la infraestructura vial. A la fecha, el departamento reporta la intervención de 2.806 kilómetros de vías terciarias, 50 puntos críticos y la ejecución de obras por más de 203.000 millones de pesos, que han mejorado la conectividad entre municipios y zonas rurales.

Crece la inversión social

Durante la gobernación de Patiño, el sector social también ha recibido importantes inversiones. Uno de los proyectos prioritarios es el Hospital Regional de Alta Complejidad, que alcanza un 72 por ciento de avance en su primera fase. “Esta obra fortalecerá la atención especializada en la región, pues beneficiará aproximadamente a tres millones de personas y posicionará a Risaralda como referente en salud para el Eje Cafetero”, afirmó el gobernador.

En materia educativa, uno de los logros más importantes ha sido garantizar la alimentación escolar para más de 33.000 estudiantes, gracias a una inversión superior a los 42.000 millones de pesos. La gobernación también invirtió más de 280.000 millones de pesos en iniciativas como el programa Risaralda Profesional, dotaciones tecnológicas, entrega de kits escolares, proyectos productivos y formación docente, que no solo amplían el acceso a la educación para miles de niños, niñas y jóvenes, sino que fortalecen la permanencia en el sistema educativo. De manera complementaria se han invertido más de 11.000 millones de pesos en escenarios deportivos para impulsar la recreación y la formación deportiva.

El campo también progresa

El sector agropecuario registra un crecimiento histórico. En 2025 Risaralda alcanzó la inversión más alta de los últimos 25 años, con un aumento superior al 500 por ciento, enfocada en fortalecer la producción, la sostenibilidad y los ingresos rurales de miles de familias de la región.

Esta estrategia se ha articulado con el posicionamiento del sello “Hecho en Risaralda”, que ha permitido a más de 300 asociaciones llevar productos locales a mercados internacionales en Estados Unidos y Europa.

Por último, desde la Gobernación de Risaralda destacan el compromiso que han tenido durante estos dos años de gestión en materia ambiental. La administración departamental consolidó la protección del páramo de Los Nevados mediante la entrega de predios estratégicos a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), los cuales fueron adquiridos en 2024.

A este objetivo se suma el avance del Centro de Ciencia y Biodiversidad (CIBI), un proyecto que integra investigación, sostenibilidad y educación ambiental con una inversión que supera los 61.000 millones de pesos.

“Las inversiones en curso, la consolidación de proyectos estratégicos y la apuesta por sectores estructurales serán determinante para la competitividad, el desarrollo social y la proyección regional del departamento en los próximos años”, concluyó el gobernador Patiño.