Cundinamarca ahora con mejores escuelas, vías, viviendas y ecosistemas: así transforma sus territorios desde la comunidad

En Cundinamarca la acción comunal dejó de ser un componente complementario para convertirse en uno de los pilares del desarrollo territorial. A través del Instituto de Acción Comunal y Capital Social de Cundinamarca (IDACO) y en articulación con entidades sectoriales, el departamento consolidó una plataforma de intervención comunitaria que abarca desde la construcción de placa huellas y mejoramiento de viviendas y escuelas, hasta cosecha de agua, apoyo a emprendimientos, liderazgo juvenil y proyectos ambientales.

El modelo transforma territorios desde la base: comunidades organizadas, mano de obra local y procesos sociales de alto impacto. El gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, ha insistido en varias ocasiones que este modelo representa “la forma más eficiente y humana de transformar el territorio, porque nace desde las propias comunidades y resuelve necesidades reales”.

Obras por la comunidad

Uno de los programas más visibles es el de Mejoramiento de Escuelas, que ya destinó $7.200 millones para intervenir 520 instituciones educativas. Las obras abarcan aulas, cubiertas, pisos, comedores, áreas de juego y espacios deportivos, mejorando la calidad del ambiente escolar y fortaleciendo la permanencia educativa. El componente distintivo es la participación de las Juntas de Acción Comunal (JAC) mediante “La Escuela Somos Todos”. La estrategia no solo renueva paredes: reconstruye vínculos, promueve corresponsabilidad y convierte a estudiantes y familias en cuidadores activos de su propio entorno.

La conectividad rural también avanza con el programa Placa Huellas, una solución vial que mejora las condiciones de los caminos veredales y facilita el traslado de estudiantes y trabajadores. Para 2025 están en construcción 310 nuevas placa huellas con una inversión de $18.300 millones. Las obras se ejecutan con mano de obra local, generando empleo y reduciendo costos, mientras se fortalecen capacidades técnicas en las comunidades. Para los campesinos, este tipo de infraestructura significa reducción en tiempos de viaje, disminución de accidentes y mejor acceso a mercados para sus productos.

El bienestar de las familias se impulsa con el programa de Mejoramientos de Vivienda, que dignifica hogares rurales y urbanos mediante intervenciones en pisos, techos, baños, cocinas y cubiertas. Con un convenio del Ministerio de Vivienda, Soacha, Cabrera y Paratebueno, recibirán $6.517 millones para intervenir 200 viviendas. Paralelamente, el programa departamental ya transformó 1.780 hogares, beneficiando a 5.283 personas. Las obras, ejecutadas en alianza con las JAC, mejoran la salud, convivencia y estabilidad emocional, reafirmando que un hogar digno es la base del bienestar social.

La economía comunitaria también gana protagonismo con el Banco de Iniciativas de Emprendimiento Comunal, que financia proyectos productivos que financian iniciativas empresariales con una inversión de $345 millones. Las propuestas nacen de la comunidad e incluyen agricultura, transformación, servicios y comercialización. El IDACO acompaña los procesos de formulación, planificación y ejecución, asegurando que los emprendimientos tengan bases sólidas, sostenibilidad y capacidad real de crecimiento. Este proceso ha consolidado una cultura organizativa basada en la cooperación y la autonomía económica.

En materia ambiental, la estrategia Comunales en Acción Ambiental se convirtió en una de las iniciativas de conservación más robustas del departamento. En alianza con Corpoguavio, Corporinoquia y la CAR se han ejecutado 2.230 proyectos en 116 municipios y 266 veredas, con una inversión cercana a $10.000 millones. Las acciones incluyen reforestación, protección de nacimientos de agua, limpieza de ríos, restauración de ecosistemas y procesos de educación ambiental. “Aquí las comunidades no son receptoras, sino gestoras: vigilan, cuidan y sostienen los ecosistemas intervenidos, fortaleciendo la resiliencia territorial”, afirmó Rey.

La estrategia de Cosecha de Agua Comunitaria, realizada en alianza con la CAR responde a una necesidad crítica: garantizar acceso a agua segura. Con una inversión de $11.749 millones, más de 2.100 familias cuentan hoy con sistemas de almacenamiento y distribución que mejoran la salud, higiene y condiciones de vida. Las soluciones, prácticas y de fácil implementación, se complementan con procesos de formación y apropiación comunitaria sobre el cuidado del recurso hídrico.

Nuevos liderazgos

El relevo generacional también llegó a la acción comunal. Con 770 jóvenes vinculados en 110 municipios, el Club Nueva Generación Comunal forma líderes en gestión comunitaria, comunicación, formulación de proyectos y participación. La presencia juvenil dinamiza las organizaciones, introduce innovación y asegura continuidad institucional. “Este club crea identidad territorial, fortalece la democracia local y transforma la percepción del liderazgo juvenil”, ha señalado el gobernador Rey en distintos escenarios.

El fortalecimiento institucional se complementa con CreSer Comunal, un programa dotado con $320 millones para acompañar a las JAC en planeación, manejo presupuestal, administración interna y gestión de recursos. La iniciativa profesionaliza la gestión comunal y eleva la eficiencia en la ejecución de proyectos, favoreciendo la transparencia y la sostenibilidad. Además, se realizaron diplomados en Chino–Mandarín, en Liderazgo Juvenil e Inteligencia Artificial, con el fin de fortalecer las capacidades formativas de jóvenes y líderes comunales, promover la integración generacional y preparar a las organizaciones comunales para los retos actuales del desarrollo territorial.

Incluso soluciones simples se convierten en transformaciones profundas, como el plan piloto de Lavadoras Comunitarias en Ubalá, que beneficia a 232 personas y libera tiempo para actividades productivas y educativas, a la vez que reduce el consumo de agua y fortalece la convivencia.

Finalmente, el programa de Dotaciones ha beneficiado a 1.316 Organismos de Acción Comunal (OAC) con diferentes kits valorados en $5.724 millones, fortaleciendo la capacidad operativa de las JAC. Las herramientas permiten desde el mantenimiento vial hasta la organización de eventos y recuperación de espacios, consolidando el rol comunitario en el cuidado del territorio.

“Esta apuesta integral demuestra que el desarrollo no depende solo de grandes obras, sino de la fuerza organizada de las comunidades”, explicó el gobernador Rey. “Cundinamarca lo entendió: cuando la ciudadanía participa, los proyectos se vuelven sostenibles, la infraestructura se cuida y el territorio se transforma desde adentro”, concluyó.