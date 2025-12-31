Vehículos

¿Qué pasa si no paga el peaje? A esto tiene derecho cuando transita por las vías del país

Las autoridades tienen estimada una multa para quienes se nieguen a pagar un peaje; también hay diferentes beneficios al transitar por la carreteras concesionadas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

31 de diciembre de 2025, 12:21 p. m.
El pago de los peajes es obligatorio, según el Ministerio de Transporte de Colombia
El pago de los peajes es obligatorio, según el Ministerio de Transporte de Colombia

El pago de peaje es de carácter obligatorio a la hora de transitar por las diferentes vías del país y tiene como fin impulsar el desarrollo y mantenimiento de las obras de infraestructura que permiten la movilidad y conectividad vía terrestre.

El pago de peaje es obligatorio en Colombia. Foto: Periodistas del sur del Cauca

Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) esta contribución, por parte de los usuarios, es fundamental para mantener en buen estado las vías del estado que han sido concesionadas a entes privados.

“Los peajes son el aporte económico que hacen los conductores, usuarios de una vía que ha sido concesionada por el Gobierno a un ente privado y que permite desarrollar vías modernas, seguras y en óptimas condiciones. El Gobierno construye y rehabilita vías a través del Instituto Nacional de Vías; sin embargo, por la magnitud de las mega obras de ingeniería que se necesitan para conectar de forma eficiente y rápida las diferentes regiones del país, se hace imposible que el Gobierno pueda financiarlas en su totalidad, por eso, aporta una parte y la otra sale de pago de los peajes”, explica la ANI.

¿Qué pasa si no se paga un peaje?

En caso dado de que algún conductor decida evadir el pago del peaje, la empresa a cargo del recaudo en la vía deberá avisar a las autoridades de tránsito para que ellas impongan el comparendo correspondiente.

La multa está calculada en 8 salarios mínimos diarios legales vigentes y no da para inmovilizar el carro ni para que la licencia de conducción sea suspendida.

De igual forma, la persona debe hacerse responsable de los daños que pueda haber causado a la infraestructura en caso de que la evasión se haya dado de forma violenta.

“Los conductores o propietarios de vehículos deben abstenerse de realizar acciones que pretenden evadir en pago de los peajes establecidos, tales como: levantar las talanqueras, negarse al pago, entre otras, so pena de incurrir en las respectivas sanciones por infracciones a las normas de tránsito contenidas en la Ley 769 del 2002″, señala el Ministerio de Transporte en un concepto emitido en enero de 2025.

El pago de peaje sirve para mantener en buen estado las diferentes vías del país, según la ANI. Foto: guillermo torres-semana

¿A qué tiene derecho por pagar el peaje?

A la hora de pagar el peaje, es importante conservar la factura que le entregan por si es requerida por las autoridades; sin embargo, en momento de necesitar alguno de los servicios a los que tiene derecho por transitar por esa vía, este no será obligatorio.

De igual forma, el solo hecho de transitar por una concesión le permite al conductor hacer uso de los servicios que allí se ofrecen, sin importar si pagó ya pasó por alguno de los peajes instalados allí.

El pago de peaje e permite contar con algunos servicios en caso de requerir ayuda por alguna emergencia en carretera. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País- con fotos de (Cortesía Ruta del mar) y SEMANA

“Apenas el conductor entra a una vía concesionada sin importar si ya ha pasado por el peaje o no, podrá contar con estos servicios las 24 horas del día. Puede disfrutar de ayuda mecánica, grúa, ambulancia en caso de algún accidente, información turística y conocer el estado de las vías; por estos servicios el usuario no tendrá que pagar ni un solo peso, además la concesión tiene habilitada una red de postes SOS”, explica la ANI.

