Vehículos

🔴 EN VIVO | Movilidad en Bogotá: así están las salidas de la ciudad para este miércoles, 31 de diciembre

Consulte el estado de las vías en la capital y las principales salidas e ingresos a la ciudad.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

31 de diciembre de 2025, 11:23 a. m.
Autoridades refuerzan operativos ante el aumento de vehículos que dejan la ciudad.
Autoridades refuerzan operativos ante el aumento de vehículos que dejan la ciudad. Foto: movilidadbogota

Este 31 de diciembre se espera que una gran cantidad de viajeros salga e ingrese a Bogotá, razón por la que desde tempranas horas de la mañana se ha registrado alto flujo vehicular en las vías de la capital.

Tarifas Soat 2026: estos serán los nuevos precios del seguro para motos, carros y camionetas en Colombia

Consulte el estado de las vías y las principales carreteras de la ciudad y el país.

7:52 a. m.: Congestión en la Autopista Sur, recomiendan vías alternas

Autoridades recomiendan a los viajeros salir de Bogotá por la Calle 13.

7:08 a. m.: Continúa el alto flujo vehicular en las salidas de Bogotá

Las autoridades reportan alto flujo vehicular por la Autopista Norte, la Calle 13, la Autopista Norte y la Calle 80.

Vehículos

¿Qué pasa si no paga el peaje? A esto tiene derecho cuando transita por las vías del país

Vehículos

Tarifas del SOAT 2026: estos serán los nuevos precios del seguro para motos, carros y camionetas en Colombia

Vehículos

BYD vs. Tesla: ¿cómo acaban el año las compañías de carros eléctricos más poderosas del mundo? Conducción autónoma marcará el paso

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este 31 de diciembre, último día de 2025; conozca las restricciones

Vehículos

Pico y placa en Manizales, Pereira y Armenia: así será la restricción en el eje cafetero para fin de año

Vehículos

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz

Vehículos

¿Habrá pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre, último día del año? Secretaría de Movilidad tomó decisión

Vehículos

Así fue la movilidad a un día de terminar el año: alto flujo en las salidas por la calle 13 y la Autopista Sur, con congestión por los viajes de fin de año

Vehículos

Movilidad en Bogotá para el 29 de diciembre: reportan óptimas condiciones en el flujo vehicular

Vehículos

¿Habrá pico y placa en Bogotá este lunes, 29 de diciembre? Secretaría de Movilidad confirmó decisión

6:40 a. m.: No habrá pico y placa en Bogotá este viernes, 2 de enero

6:35 a. m.: Reducción a un carril en la Vía al Llano

6:26 a. m.: Velocidad de 20 km/h en promedio por la Autopista Sur

6:00 a. m.: Alto flujo vehicular por la Calle 80 y el sur de la capital

La Autopista Sur, la Calle 80 y la Vía al Llano presentan alta cantidad de viajeros.

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

Este miércoles, 31 de diciembre, pueden circular las placas terminadas en 1-2-3-4-5

5:00 a. m: Restricción para vehículos de carga en Bogotá

Más de Vehículos

En el peaje Purgatorio en Montería aumentó la tarifa casi 2.000

¿Qué pasa si no paga el peaje? A esto tiene derecho cuando transita por las vías del país

El éxodo de Semana Santa genera alto flujo en los principales corredores viales.

🔴 EN VIVO | Movilidad en Bogotá: así están las salidas de la ciudad para este miércoles, 31 de diciembre

Las nuevas tarifas del SOAT fueron fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Tarifas del SOAT 2026: estos serán los nuevos precios del seguro para motos, carros y camionetas en Colombia

La presidenta de BYD Europa habló de Tesla y puso sobre la mesa sobre falencia de la compañía de Elon Musk.

BYD vs. Tesla: ¿cómo acaban el año las compañías de carros eléctricos más poderosas del mundo? Conducción autónoma marcará el paso

Pico y placa

Rota pico y placa en Cali este 31 de diciembre, último día de 2025; conozca las restricciones

En Dosquebradas aplica el mismo pico y placa de Pereira

Pico y placa en Manizales, Pereira y Armenia: así será la restricción en el eje cafetero para fin de año

La revisión técnico-mecánica sorprenderá a muchos que no habían contemplado que a partir de 2026 ya deben presentarla.

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz

La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.

¿Habrá pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre, último día del año? Secretaría de Movilidad tomó decisión

Estas cámaras cada vez son más populares.

Estos son los límites de velocidad en las diferentes vías del país: no se lleve sorpresas al llegar de vacaciones

Los nuevos paneles informativos de velocidad están instalados en 11 puntos diferentes de la ciudad.

Así fue la movilidad a un día de terminar el año: alto flujo en las salidas por la calle 13 y la Autopista Sur, con congestión por los viajes de fin de año

Noticias Destacadas