🔴 EN VIVO | Movilidad en Bogotá: así están las salidas de la ciudad para este miércoles, 31 de diciembre

Este 31 de diciembre se espera que una gran cantidad de viajeros salga e ingrese a Bogotá, razón por la que desde tempranas horas de la mañana se ha registrado alto flujo vehicular en las vías de la capital.

Tarifas Soat 2026: estos serán los nuevos precios del seguro para motos, carros y camionetas en Colombia

Consulte el estado de las vías y las principales carreteras de la ciudad y el país.

7:52 a. m.: Congestión en la Autopista Sur, recomiendan vías alternas

Autoridades recomiendan a los viajeros salir de Bogotá por la Calle 13.

7:08 a. m.: Continúa el alto flujo vehicular en las salidas de Bogotá

Las autoridades reportan alto flujo vehicular por la Autopista Norte, la Calle 13, la Autopista Norte y la Calle 80.

6:40 a. m.: No habrá pico y placa en Bogotá este viernes, 2 de enero

6:35 a. m.: Reducción a un carril en la Vía al Llano

6:26 a. m.: Velocidad de 20 km/h en promedio por la Autopista Sur

6:00 a. m.: Alto flujo vehicular por la Calle 80 y el sur de la capital

La Autopista Sur, la Calle 80 y la Vía al Llano presentan alta cantidad de viajeros.

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

Este miércoles, 31 de diciembre, pueden circular las placas terminadas en 1-2-3-4-5

5:00 a. m: Restricción para vehículos de carga en Bogotá