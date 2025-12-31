🔴 EN VIVO | Movilidad en Bogotá: así están las salidas de la ciudad para este miércoles, 31 de diciembre

Este 31 de diciembre se espera que una gran cantidad de viajeros salga e ingrese a Bogotá, razón por la que desde tempranas horas de la mañana se ha registrado alto flujo vehicular en las vías de la capital.
Consulte el estado de las vías y las principales carreteras de la ciudad y el país.
7:52 a. m.: Congestión en la Autopista Sur, recomiendan vías alternas
Autoridades recomiendan a los viajeros salir de Bogotá por la Calle 13.
[07:52 a.m.] #PlanÉxodo | 🟠Alto Flujo Vehicular en la salida de la ciudad por el corredor de la Autosur.
🔃Rutas Alternas:
✅Calle 13
✅Calle 13
👮🏼♂️Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta gestionan el tránsito en la ciudad.
7:08 a. m.: Continúa el alto flujo vehicular en las salidas de Bogotá
Las autoridades reportan alto flujo vehicular por la Autopista Norte, la Calle 13, la Autopista Norte y la Calle 80.
[07:08 a.m.] #PlanÉxodo | 🟠Alto Flujo Vehicular en salidas de la ciudad por los corredores de la Autosur, Autonorte, calle 13 y calle 80.
🟢Mejoran las condiciones de movilidad en la vía al Llano ✅
👮🏼♂️Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta acompañan y gestionan.
🟢Mejoran las condiciones de movilidad en la vía al Llano ✅
👮🏼♂️Grupo Guía, Agentes Civiles y @TransitoBta acompañan y gestionan. pic.twitter.com/PhWuUBuWI7
6:40 a. m.: No habrá pico y placa en Bogotá este viernes, 2 de enero
🔔¡Atención!
Ten en cuenta la novedad del #PicoYPlaca en este Fin de Año, la medida sigue funcionando con normalidad, excepto que no habrá el 📅Viernes 2 de enero de 2026.
6:35 a. m.: Reducción a un carril en la Vía al Llano
(6:25 a.m.) En este fin de año 🌟Llegar sano y salvo a 🏡 el mejor 🎁 Manejo de tráfico k1+000, reducción de carril k17+500 - k18+300. Tránsito bidireccional K18+000, cierre k36+500-k37+100, paso a un carril túnel Quebradablanca y k69+350. Alto flujo vehicular. Tiempo seco.
6:26 a. m.: Velocidad de 20 km/h en promedio por la Autopista Sur
@MovilidadSoacha— Alcaldía de Soacha (@Alcaldia_Soacha) December 31, 2025
A esta hora, en la Autopista Sur se presenta un alto flujo vehicular, con velocidades promedio entre los 20 km/h.
Se recomienda a los conductores manejar con precaución y tener en cuenta que las obras presentes en la vía generan congestión vehicular. pic.twitter.com/gNmh7zoohn
6:00 a. m.: Alto flujo vehicular por la Calle 80 y el sur de la capital
La Autopista Sur, la Calle 80 y la Vía al Llano presentan alta cantidad de viajeros.
[6:00 a.m.] #GestiónDelTráfico #AEstaHora | Aumentan los viajeros en las salidas de la ciudad por los corredores de la vía al Llano📍Calle 80📍Autosur📍
⚠️Sin novedades relevantes en vía⚠️
👮🏼♂️Grupo Guía, Agentes Civiles y unidades de @TransitoBta y gestionan el tránsito.
⚠️Sin novedades relevantes en vía⚠️
👮🏼♂️Grupo Guía, Agentes Civiles y unidades de @TransitoBta y gestionan el tránsito. pic.twitter.com/LvYDQm9m4q
6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares
Este miércoles, 31 de diciembre, pueden circular las placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔔Atención
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy miércoles 31 de diciembre de 2025, día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/eYFvLbnSyI
5:00 a. m: Restricción para vehículos de carga en Bogotá
Así funciona la restricción de #PicoYPlaca para vehículos de carga en Bogotá.🚚🚛— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 31, 2025
🔔Recuerda que esta medida rige de lunes a viernes de🕠 6 a.m. a 8 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m.
Conoce aquí todas las excepciones:👇https://t.co/mtSIKtHCCW pic.twitter.com/tJHonhlzAL