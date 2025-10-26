Mhoni Vidente vaticinó grave problema que sufriría famoso artista; reveló angustiante destino que tendría: “Le va a doler mucho”

Mhoni Vidente se convirtió en una de las videntes más famosas de Latinoamérica, debido a las predicciones y visiones que compartió en el escenario mediático. La celebridad acertó con varios eventos, dejando a más de uno sin palabras.

Pese a que la mayoría de sus vaticinios se enfocan en temas naturales y del ámbito geopolítico, la pitonisa también despierta reacciones en sus fieles seguidores con alertas que da sobre algunas figuras famosas.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un video de El Heraldo de México, Mhoni Vidente volvió a soltar predicciones para octubre, enfocándose en el panorama internacional. En esta ocasión, la astróloga mencionó a Lupillo Rivera, famoso artista grupero, quien atravesaría una dura situación.

Según se escuchó en el contenido, la vidente, que se refirió a un suceso que golpearía a distintos países, reaccionó al libro que lanzó el cantante mexicano sobre su vida familiar y amorosa, mencionando a Belinda, con quien habría tenido amores.

La latina aseguró que este tema daría mucho de qué hablar, pues el intérprete seguiría interesado en comentar el supuesto romance que tuvo con la artista pop.

“Lupillo Rivera sacó un libro que se llama Tragos de amargo licor. Hay muchas cosas que habla de su familia, pero también de sus amores. Uno de los que mencionó fue Belinda… era importante que ella no se metiera con ese tipo de personas, pero ha tenido muchos errores amorosos. Lamentablemente, Lupillo quiere ponerle una demanda, pero no va a proceder, porque ella tendría que reconocer que anduvo con él”, dijo.

“Ella lo dejará pasar, le va a decir: ‘Déjelo pasar, no voy a estar hablando de si tuve algo con él’, pues él empezó a sacar videos y audios… que son puras mentiras”, agregó, revelando cómo se desarrollaría todo.

Sin embargo, Mhoni Vidente, que también destapó visión sobre una tragedia, afirmó que veía que a Rivera le harían brujería y esto desataría un problema de salud grave. La experta indicó que el cantante sufriría de una fuerte enfermedad, la cual lo haría pasar malos ratos.

“Sí, creo que le están haciendo brujería a Lupillo, sí, creo que hay mucha gente que él empezó a mover con energías”, señaló.

“Le va a doler mucho porque le daría un cáncer de estómago o en el intestino. Eso sería por todas las brujerías que levantó él mismo por el coraje (…) Lupillo sí veo que lo están embrujando, su problema será cáncer y se tiene que cuidar… cuidar la boca”, aseveró.