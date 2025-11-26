Suscribirse

Gente

Reconocida vidente predijo aterradora tragedia que ocurriría en América Latina; habló sobre muertes: “Apenas comienza”

Vieira Vidente comentó sobre situaciones complicadas en diciembre 2025.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 6:34 p. m.
Vieira Vidente
Vieira Vidente. | Foto: YouTube Vieira Vidente

A medida que noviembre llega a su fin, aumenta la curiosidad por lo que podría deparar diciembre, un mes que cierra el ciclo anual y que suele venir acompañado de eventos determinantes. Quienes siguen de cerca los movimientos espirituales y energéticos buscan orientación para entender los hechos que podrían influir en el rumbo del mundo en las próximas semanas.

En medio de este clima de expectativa, Vieira Vidente, una de las tarotistas más influyentes del mundo de habla hispana, compartió una nueva tirada de cartas en su canal de YouTube. Su intención fue interpretar las señales que, según ella, anuncian lo que el destino podría tener preparado para el último mes del año 2025.

De acuerdo con lo mencionó, diciembre será un mes cargado de cambios y movimientos pesados, evitando que sea un cierre beneficioso. A pesar de que sus intenciones eran distintas, el destino estaría augurando situaciones complejas.

Contexto: Mhoni Vidente soltó predicción sobre suceso que impactaría a Latinoamérica; dijo cuándo pasaría: “Empezarnos a cuidar”

No vamos a cerrar bien este 2025. El mes de diciembre muchos vamos a terminar regular”, comentó.

Tras lanzar sus cartas, Vieira Vidente, quien también habló sobre el Miss Universo, aseguró que veía mucha agua y un posible daño mundial. Allí afirmó que no se quedaría quieta la Tierra y todo se movería.

“Viene algo muy fuerte, me sale un cambio para Centroamérica. Viene mucha agua, el año no se va a ir hasta que venga la tormenta. Aquí tiene que tener mucho cuidado por un apagón, lo que es mucha agua... es mundialmente. No será hasta que quedemos todos marcados”, apuntó.

Me sale un temblor más grande, bastante grande para un país de Centroamérica. Vamos a orar para que este temblor no sea tan fuerte”, agregó.

EL MES QUE MARCARÁ UN ANTES Y UN DESPUÉS DICIEMBRE 2025 PREDICCIONES

No obstante, reafirmó que se darían accidentes aéreos, los cuales marcarían un antes y un después en el panorama general.

Si pensaban que ya se habían acabado los accidentes aéreos, no, vamos a tener dos o tres que van a dejar mucho de qué hablar. Esto apenas comienza”, agregó.

Noticias Destacadas

