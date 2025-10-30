Famosa vidente destapó aterradora predicción sobre inesperada tragedia; habló de muertes: “Viene algo muy fuerte”

Con el final de octubre acercándose, crece la expectativa sobre lo que traerá noviembre, un mes que marca la antesala al cierre del año y suele estar cargado de sucesos decisivos. Muchos curiosos, atentos a las energías que se mueven en el plano espiritual, buscan respuestas sobre los posibles acontecimientos que podrían transformar el mundo de los próximos días.

En medio de esta inquietud colectiva, Vieira Vidente, una de las tarotistas más reconocidas del mundo hispano, decidió realizar una nueva lectura de cartas a través de su canal de YouTube, con el propósito de revelar las señales que el destino tiene preparadas para el penúltimo mes del año.

Durante su interpretación, la experta aseguró que noviembre vendrá acompañado de movimientos energéticos intensos, marcados por decisiones trascendentales tanto en el ámbito político como en el emocional. Según explicó, este será un periodo de cierre de ciclos, revelaciones inesperadas y caminos que comenzarán a definirse antes del inicio de 2026.

En un video que compartió en su canal de YouTube, la vidente mencionó que el onceavo mes del año sería escenario para duras pérdidas. En su lectura de cartas, detalló que varias muertes se darían, principalmente en Estados Unidos y México.

“Vienen pérdidas en cuestión de lo artístico, pérdidas en cuestión de actrices y cantantes del medio. Viene muerte, no solo para un hombre y una mujer en Estados Unidos, sino también veo lo que es México”, comentó.

“Noviembre va a dar de qué hablar, se nos va una persona muy querida e importante. Pero también se nos va un hombre, y alguien de un grupo va a dar mucho de qué hablar”, agregó.

De igual manera, la mujer aseguró que en noviembre se daría un accidente muy fuerte, llevando a que hubiera pérdidas de vidas. Aunque no enfatizó dónde se daría, sí advirtió que no veía nada positivo.

“Cuidado con un accidente fuerte que viene, viene algo muy fuerte. Viene una pérdida muy grande ese mes”, mencionó.

Al referirse a Estados Unidos, Vieira Vidente puntualizó que la política se movería y esto llevaría a que diciembre fuera otra temporada difícil; habría cambios y decisiones clave.