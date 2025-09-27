La ‘Barbie Colombiana’ se pronunció sobre difícil situación de Marcela Reyes tras la muerte de B King: “No la hemos dejado sola”

Desde el pasado lunes, 22 de septiembre, el nombre de la Dj Marcela Reyes ha sido noticia en las plataformas digitales y medios de comunicación, luego de confirmar la muerte de B King, su exesposo, junto a DJ Regio Clown, tras haber sido reportados como desaparecidos en México.

El suceso ha causado gran conmoción tanto en Colombia como en el país azteca, donde se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos detrás de este lamentable caso, por el que Reyes ha sido blando de fuertes y constantes amenazas en las plataformas digitales por parte de personas que la acusan de estar detrás del fallecimiento del artista.

A pesar de eso, la reconocida Dj, modelo y empresaria se ha defendido de estos señalamientos confirmando ante las autoridades su disposición para dar con los responsables de este trágico hecho que acabó con la vida del hombre con el que compartió su vida por más de seis años.

Por su parte, la influenciadora conocida en redes sociales como La Barbie Colombiana, se pronunció sobre la difícil situación que atraviesa Marcela Reyes y respondió algunas preguntas de sus seguidores sobre el papel que cumple su amistad justo en este momento.

“El hecho de que no salgamos expresándole nuestro apoyo en redes sociales no quiere decir que no lo estemos haciendo. Nuestra amistad va más allá del internet. No la hemos dejado sola ni un momento y desde el primer minuto ha recibido todo el apoyo que necesita”, comentó la creadora de contenido a través de una transmisión que realizó en vivo.

De esta manera confirmó que tanto ella como el círculo más cercano de amigos que tiene la Dj, han estado brindándole su apoyo incondicional y solidaridad para que logre procesar y enfrentar todo lo que está viviendo ahora.

“Marce está muy mal y más allá de lo que diga la gente, que son las autoridades de esclarecer los hechos y que la verdad algún día tendrá que salir a la luz, pero es la pérdida de un ser querido, compartió siete años de su vida, crio prácticamente a su hijo, la gente están indolente y tan irresponsable”, agregó dejando en evidencia el complejo estado emocional en el que se encuentra Reyes.

Por último, hizo un llamado a respetar el dolor ajeno, teniendo en cuenta la cantidad de amenazas que han “nublado” los días de la Dj, tal como lo mostró ella misma en un video de una cámara de seguridad en su casa, donde se le ve encerrada en la oscuridad de su cuarto dando vueltas en la cama.

Grabación cámara de seguridad en el cuarto de Marcela Reyes | Foto: Instagram @marcelareyes