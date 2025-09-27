En la tarde de este sábado, 27 de septiembre de 2025, y a propósito del boom que ha causado el nuevo formato de videos en Instagram ultra ancho, el reconocido humorista Pedro González, más conocido como Don Jediondo, compartió una noticia alentadora en medio de la crisis que enfrentan sus restaurantes.

Según comentó en la grabación, que lleva este estilo humorístico que lo caracteriza, el motivo de su alegría en este momento es por la aprobación de su residencia en Estados Unidos.

“Quiero compartir con ustedes una grata noticia de todo corazón. En primer lugar, gracias a Dios, gracias a ustedes, los seguidores de las redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y X, gracias a los oyentes de Caracol Radio, gracias a los televidentes de Caracol Televisión, a todos”, comentó inicialmente.

Y añadió: “Gracias a todos porque quiero compartir con ustedes, en medio de tanta turbulencia y tanta noticia, que me acaban de aprobar la residencia en los Estados Unidos”.

Después de compartir esta buena noticia, Don Jediondo aclaró que no quiere decir que entre sus planes está irse de Colombia, sino que más bien representa un importante logro personal que lo llena de alegría.

“Gracias a Dios y a mi trabajo yo he conocido más de 50 o 52 países y todos muy lindos, pero sigo pensando que el mejor vividero es nuestra querida Colombia y quiero seguir aquí... Quería compartir con ustedes esta noticia”, precisó.

Este anuncio que le da una “luz de esperanza” al humorista, llega pocas semanas después de haber publicado un conmovedor video en el que apareció pidiendo apoyo a los colombianos tras confirmar la quiebra de sus restaurantes.

Según sus declaraciones, todavía existe la posibilidad de recuperar su negocio, por lo que extendió una invitación a los ciudadanos a seguir visitando sus establecimientos en medio de la crisis financiera que enfrenta.

Don Jediondo hace llamado tras el cierre de sus restaurantes. | Foto: @DonJediondo

“Mientras la llama esté viva y el fogón esté encendido hay esperanza. Esperanza de que doña María, don Jairo, doña Rosita, nuestros trabajadores y trabajadoras sigan recibiendo el sueldo“, expresó Don Jediondo en el clip que publicó en sus redes sociales a finales del mes de agosto.

La publicación causó gran conmoción entre sus seguidores, ya que se veía notablemente afectado con un pañuelo en la mano secando sus lágrimas, pero aún con un mensaje de aliento afirmando que su intención es seguir adelante con sus proyectos.