Recientemente se conoció la lamentable noticia del cierre de Don Jediondo Sopitas y Parrilla, empresa que, tras declararse en quiebra, entró oficialmente en un proceso de liquidación judicial. La decisión sorprendió a muchos, pues la cadena es reconocida por ofrecer comida típica colombiana y cuenta con 33 establecimientos en operación, en los que trabajan 183 personas de manera directa.

De acuerdo con la información revelada, uno de los principales motivos de la liquidación es el elevado nivel de endeudamiento que afronta la compañía. Sus activos ascienden a $25.601 millones, mientras que las obligaciones financieras alcanzan los $25.580 millones, lo que la deja al borde de un patrimonio negativo.

Ante la situación, el humorista compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que hizo un llamado a los ciudadanos para que continúen visitando los restaurantes y realizando compras. Su petición busca garantizar que los trabajadores puedan seguir recibiendo el pago de sus servicios, ya que todo el dinero recaudado será administrado directamente por el Estado.

“A secar las lágrimas y a seguir, porque la llama sigue viva. Y mientras esa llama esté encendida, hay esperanzas de que don Mario, don Jairo, doña Gloria, doña Rosita, nuestros trabajadores y cocineros, continúen recibiendo su sueldo. Entonces, #HagámosleElGastoADonJediondo: los invito este fin de semana a hacer fila y a comprar nuestros productos”, expresó el comediante en su video.

En el mismo mensaje añadió: “Toda esa platica la administra el Estado y se destina a nuestros trabajadores: 183 trabajadores y trabajadoras, 183 familias que mantienen la esperanza de que el fogón de Don Jediondo Sopitas y Parrilla siga encendido, que no se apague, porque primero nuestra gente”.

Finalmente, agradeció a quienes lo han apoyado y reiteró su invitación a respaldar a la compañía en medio de la crisis: “Los invito a visitar nuestros puntos de venta y a disfrutar de nuestra deliciosa comida típica colombiana. Todos los puntos de venta están abiertos aún. Y apóyanos con el numeral #HagámosleElGastoADonJediondo para que nuestras 183 familias sigan recibiendo su salario, prestaciones, salud. Todo el dinero que ingrese lo administra el Estado colombiano a través de la Súper Sociedades”.

