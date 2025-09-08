Supersociedades aclara el proceso de acompañamiento de los restaurantes de Don Jediondo: “Si hubieran aplicado los correctivos”

El pasado 26 de agosto de 2025, la Superintendencia de Sociedades anunció, por medio de un comunicado de prensa, que el restaurante Don Jediondo Sopitas y Parrilla ingresó formalmente en proceso de liquidación judicial.

Tras varios años de acompañamiento por parte de las instituciones financieras, la marca no logró superar los problemas económicos y quedó bajo el control de los entes reguladores para garantizar el pago de los dineros adeudados.

Don Jediondo ha señalado las causas de la quiebra de su restaurante. | Foto: Instagram: @donjediondo. Caracol TV.

“Hace seis años, la Súper nos aceptó después de cumplir con los requisitos de la Superintendencia de Sociedades, según la Ley 1116. Había que cumplir unos pagos, unos compromisos; infortunadamente, por cuestiones del mismo mercado, no se fueron cumpliendo”, señaló el humorista.

Desde el primer momento, los dueños del restaurante destacaron que recibieron la asesoría necesaria para intentar salir de la crisis, pero debido a circunstancias externas no fue posible alcanzar las metas planteadas.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, se refirió al caso puntual del restaurante, afirmando que desde la institución se hizo todo lo posible para superar las dificultades:

“El mismo dueño de Don Jediondo, que nosotros lo queremos mucho, lo primero que ha reconocido es que en la Superintendencia de Sociedades lo acompañamos, lo orientamos, lo quisimos apoyar”, señaló Escobar.

Por otra parte, destacó que Don Jediondo, como cara visible de los copropietarios del restaurante, conoce de primera mano los errores que pudieron cometerse:

“Él mismo reconoce que tuvieron varios pecados de mala administración, de mal gobierno. No de mala fe, pero que, si seguramente hubieran aplicado los correctivos y hubieran tenido un buen gobierno corporativo, no les hubiera pasado lo que les pasó“, puntualizó el funcionario.

En una entrevista concedida a La Luciérnaga, Don Jediondo se refirió al funcionamiento actual de sus restaurantes y a las funciones que desarrollarán las autoridades en adelante:

“A partir de ahora, el control lo va a tener la persona que designe la Superintendencia de Sociedades como agente liquidador o liquidadora. Esa persona se encargará de manejar no solo la caja, sino también los puntos de venta. Entonces, entran a manejar los activos y, con eso, a responder por las deudas con las que queda la empresa”, aclaró.

Pedro González da vida a Don Jediondo. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA