Don Jediondo aseguró que el paro nacional de 2021 le dio duro golpe a sus restaurantes: “No llegaba el mercado”

Hace algunos días se conoció la entrada en liquidación de la cadena, que tenía 33 restaurantes activos.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025, 7:02 p. m.
Foto: Captura de pantalla / YouTube @losinformantesoficial
Don Jediondo se refirió a los hechos que deterioraron su negocio. El paro fue uno de ellos. | Foto: Foto: Captura de pantalla / YouTube @losinformantesoficial

La Supersociedades confirmó hace poco menos de una semana la entrada en liquidación de la cadena de restaurantes Don Jediondo Sopitas y Parrilla, propiedad del reconocido humorista Pedro González, tras un panorama financiero complicado.

En repetidas ocasiones, Don Jediondo mencionó algunas de las razones por las cuales las finanzas de su restaurante se deterioraron, las deudas y obligaciones tributarias aumentaron y con ello el panorama se fue a pique, al punto de tener que cerrar los restaurantes y repartir sus activos entre los acreedores.

DON JEDIONDO
Don Jediondo comentó cuáles fueron las razones que deterioraron su negocio. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Fueron varios los aspectos que llevaron a la empresa a esta situación. De acuerdo con lo dicho por el humorista en La Luciérnaga, lo que más los afectó fue el Paro Nacional de 2022, pues en este se bloquearon carreteras lo cual produjo que dejara de llegar el mercado a los restaurantes.

Contexto: Don Jediondo, en medio de lágrimas, hace especial pedido a los colombianos tras la quiebra de sus restaurantes

“Dejó de llegar el mercado, dejó de llegar la carne. Un kilogramo de pechuga, por ejemplo, valía 6.000 pesos y empezó a costar más de $30.000. Eso nunca ha bajado. Uno mira los precios del mercado y las carnes y el pollo es lo más costoso”, indicó.

En la tarde de este miércoles, 2 de agosto, la comunidad indígena “Los Nietos del Quintín Lame”, que bloquean la vía Panamericana hace tres días, permitieron el paso de los vehículos a un carril. Según se conoció, la decisión se tomó mientras siguen las negociaciones con el Gobierno Nacional, que ha anunciado que hay grandes avances en las conversaciones con la comunidad. Fotos Raúl Palacios / El Pais / 2 de Agosto del 2023 Cali.
El paro nacional afectó varios negocios en Colombia. El restaurante del humorista fue uno de estos. | Foto: Raúl Palacios

La misma versión fue compartida en una entrevista con Laura Acuña, en la que relató que el paro hizo que se cerraran avenidas, vías y que se dispararan los precios.

Contexto: Reviven sentida confesión de Don Jediondo sobre lo que ha pasado con sus restaurantes: “Es duro, es muy cruel”

También mencionó otros dos hechos que aportaron al deterioro de la empresa, como lo fue la ola invernal que vivió el país en 2014, que elevó los precios de alimentos y también la pandemia en 2020, que fue el detonante, pues ese mismo año, en el mes de enero entraron en proceso de reorganización empresarial.

Don Jediondo.
Don Jediondo es un reconocido humorista en el país. | Foto: Instagram: @donjediondo. Caracol TV.

“Nos aceptaron, ya las obligaciones, por lo menos, pararon un poquitico y podíamos tener caja para seguir operando y ahí íbamos felices cuando en marzo 19, de ese mismo 2020, anuncian el cierre total del país. Ya no cerraban una ciudad ni nada, sino todo el país por la pandemia”, indicó.

