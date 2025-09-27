Suscribirse

Gente

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ sufrió violento hurto; fue amenazado con arma de fuego

El creador de contenido expuso la situación a través de un video publicado en redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

27 de septiembre de 2025, 2:17 p. m.
Exparticipante de la segunda temporada del reality del Canal RCN expuso preocupante situación.
Exparticipante de la segunda temporada del reality del Canal RCN expuso preocupante situación. | Foto: Canal RCN - La casa de los famosos

Cris Pasquel, una de las estrellas que hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que el pasado martes, 23 de septiembre sufrió un millonario atraco en medio de una de las calles de la ciudad de Bogotá.

El reconocido influenciador contó su sucedido y a modo de alerta, quiso compartir algunas recomendaciones a sus seguidores.

Cris Pasquel es el tercer eliminado de 'La casa de los famosos Colombia'.
Cris Pasquel hizo parte de 'La casa de los famosos 2025'. | Foto: Redes sociales Cris Pasquel

“Gracias a Dios, estoy bien. Nos robaron a mi productor y a mí, el día martes, alrededor de la una de la mañana en la ciudad de Bogotá. Hago este video porque estuve muy perdido de redes sociales y las personas más allegadas a mí, sabían de la vaina, pero ustedes no”, dijo frente a sus fans.

Reveló que al detenerse en un semáforo en rojo fueron impactados en la parte trasera del vehículo y al pensar que se trataba únicamente de un accidente, decidieron bajarse para intentar solucionar la situación con los integrantes del otro carro.

Contexto: “Ando furiosa”: Melissa Gate causó polémica en los Premios Juventud; afirmó ser víctima de maltrato

Sin embargo, ese fue el momento en el que se percataron de que todo fue una estrategia para despojarlos de sus pertenencias.

“Cuatro desadaptados con armas, porque estaban totalmente armados, nos amenazan, nos quitan los celulares, nos quitan los documentos. A mí me colocaron un revolver en la espalda y se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, pensaba demasiado en los aspectos negativos que hubieran podido llegar a pasar”.

No obstante, Cristian afirmó que tanto él como su compañero se encuentran bien y con el tiempo, esperan recuperar los elementos que les fueron arrebatados.

“Estos bandidos se suben al otro carro que nos chocó, se llevan nuestro vehículo, se robaron el carro, se robaron nuestros celulares, apenas puedo conectarme con ustedes, eso fue el martes, hoy es viernes y el objetivo es que ustedes no caigan y no sean víctimas de estas personas que son ‘supremamente valientes’ cuando van en manada y cuando tienen armas (...) Tengo que ser agradecido con la vida, las cosas materiales se recuperan”.

Contexto: La Jesuu sufrió fuerte accidente automovilístico: “Íbamos directo al barranco”

Frente a sus declaraciones, muchos de sus seguidores le manifestaron apoyo y le dejaron algunos mensajes a través de la sección de los comentarios.

“Cris, hay que darle gracias a Dios de que no te pasó nada, es es lo más importante”; “Toda Colombia está en peligro con tanta delincuencia. Lo importante es que estás bien y con vida, lo material se recupera”; “Menos mal que no les hicieron nada”; “Ojalá este video sea visto para que muchos tengan precaución y no les pase lo mismo” y “Lo importante es la vida, Dios permita que lo que perdiste se multiplique”, escribieron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Se vuelve basura”: Julián Arango habló de las redes sociales y las contrastó con el teatro. Lanzó honesta declaración

2. Simulacro nacional de emergencia de Nicolás Maduro en Venezuela: horario y razones de la convocatoria

3. “Bienvenido presidente Petro al mundo de los que no tenemos visa”: Ernesto Samper a Gustavo Petro. Arremete contra Trump

4. Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

5. Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ sufrió violento hurto; fue amenazado con arma de fuego

LEER MENOS

Noticias relacionadas

La casa de los famososLa casa de los famosos 2La casa de los famosos ColombiaHurtorobosRobos en Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.