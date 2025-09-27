Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ sufrió violento hurto; fue amenazado con arma de fuego

Cris Pasquel, una de las estrellas que hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que el pasado martes, 23 de septiembre sufrió un millonario atraco en medio de una de las calles de la ciudad de Bogotá.

El reconocido influenciador contó su sucedido y a modo de alerta, quiso compartir algunas recomendaciones a sus seguidores.

Cris Pasquel hizo parte de 'La casa de los famosos 2025'. | Foto: Redes sociales Cris Pasquel

“Gracias a Dios, estoy bien. Nos robaron a mi productor y a mí, el día martes, alrededor de la una de la mañana en la ciudad de Bogotá. Hago este video porque estuve muy perdido de redes sociales y las personas más allegadas a mí, sabían de la vaina, pero ustedes no”, dijo frente a sus fans.

Reveló que al detenerse en un semáforo en rojo fueron impactados en la parte trasera del vehículo y al pensar que se trataba únicamente de un accidente, decidieron bajarse para intentar solucionar la situación con los integrantes del otro carro.

Sin embargo, ese fue el momento en el que se percataron de que todo fue una estrategia para despojarlos de sus pertenencias.

“Cuatro desadaptados con armas, porque estaban totalmente armados, nos amenazan, nos quitan los celulares, nos quitan los documentos. A mí me colocaron un revolver en la espalda y se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, pensaba demasiado en los aspectos negativos que hubieran podido llegar a pasar”.

No obstante, Cristian afirmó que tanto él como su compañero se encuentran bien y con el tiempo, esperan recuperar los elementos que les fueron arrebatados.

“Estos bandidos se suben al otro carro que nos chocó, se llevan nuestro vehículo, se robaron el carro, se robaron nuestros celulares, apenas puedo conectarme con ustedes, eso fue el martes, hoy es viernes y el objetivo es que ustedes no caigan y no sean víctimas de estas personas que son ‘supremamente valientes’ cuando van en manada y cuando tienen armas (...) Tengo que ser agradecido con la vida, las cosas materiales se recuperan”.

Frente a sus declaraciones, muchos de sus seguidores le manifestaron apoyo y le dejaron algunos mensajes a través de la sección de los comentarios.