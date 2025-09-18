Suscribirse

La Jesuu sufrió fuerte accidente automovilístico: “Íbamos directo al barranco”

La exparticipante de ‘La casa casa de los famosos’ reveló cómo quedó su carro tras el choque.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 12:26 a. m.
Exparticipante de 'La casa de los famosos 2025' sufrió accidente en su vehículo.
Exparticipante de 'La casa de los famosos 2025' sufrió accidente en su vehículo. | Foto: Canal RCN - Instagram @lajesuu / Montaje: Semana

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia estuvo llena de situaciones polémicas protagonizadas por 22 de las estrellas más importantes de la farándula nacional.

La Jesuu fue una de las que logró captar una mayor atención por parte de los televidentes, pues aunque debido a ciertas actitudes que tuvo, se convirtió en la cuarta eliminada del programa de telerrealidad, posteriormente, tuvo la oportunidad de reingresar al programa gracias al poder de ‘resurrección’ que recibió La Toxicosteña.

La Jesuu, nueva eliminada de 'LCDLF2'
La Jesuu estuvo en 'La casa de los famosos 2'. | Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Esto le permitió llegar a la final y ocupar el cuarto lugar entre todos los integrantes de la casa, incrementando de manera considerable sus interacciones en las redes sociales.

A partir de esto, la joven de 23 años se han encargado de compartir detalles de su día a día por medio de su cuenta de Instagram, generando conexión con millones de personas que reaccionan a su material.

En las últimas horas, la exparticipante de La casa de los famosos, preocupó a su público al publicar una fotografías de su carro chocado, con las que dejó saber que fue víctima de un fuerte accidente de carretera.

“Gracias, Dios. Gracias, Dios”, escribió.

¿Qué habría causado el accidente que protagonizó La Jesuu?

Algunos minutos después, La Jesuu expuso la situación y confesó cómo se dieron los hechos.

“No sabía que hace dos días atrás habían pintado la carretera, estaba lloviendo, como pueden ver, la carretera tenía pintura y a la hora de frenar para coger la curva, me patinó el carro e íbamos directo al barranco. Preferí chocar el carro contra un palo para no caer al vacío”.

Finalmente, dejó en claro que fue trasladada al hospital para realizarse los exámenes pertinentes y descartar fuertes lesiones: “Afortunadamente, gracias a Dios estoy bien, solo se me tronchó el tobillo”

Como era de esperarse, miles de personas se pronunciaron por medio de los comentarios de las páginas de chismes que replicaron la información e hicieron duras declaraciones.

“Cuando están apagados, todos tienen un accidente de carro”; “¿Preocupación de qué? Accidentes pasan todos los días, desde que no se pierdan vidas, todo está bien"; “OMG. El punto aquí es que estás bien, gracias a Dios. No soy la más de ella, pero no se le desea el mal a nadie, ni se sacan especulaciones”; “Esa vía es muy peligrosa. Gracias a Dios están bien” y “Por eso no es bueno insultar a los demás, ni estar deseando el mal”, escribieron.

