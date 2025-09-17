Suscribirse

Yana Karpova enfrenta fuerte problema de salud; su novio preocupó con angustiante video

La exparticipante de ‘La casa de los famosos 2025′ está viviendo un gran problema.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 10:04 p. m.
Exparticipante de 'La casa de los famosos' vive preocupante situación médica.
Exparticipante de 'La casa de los famosos' vive preocupante situación médica. | Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia estuvo llena de personajes icónicos que se robaron la atención del público, especialmente, por las polémicas que envolvieron a las estrellas que aceptaron el reto.

Una de ellas fue Yana Karpova, cantante rusa de 25 años, que viajó hasta Colombia para hacer parte del reality del Canal RCN y formó una estrecha amistad con Melissa Gate, la creadora de contenido que ocupó el segundo puesto en las votaciones por parte del público.

Yana Karpova es la nueva integrante de la ‘La casa de los famosos’; así reaccionaron sus compañeros
Yana Karpova participó en la segunda temporada de 'La casa de los famosos'. | Foto: Instagram @la_rusayana

Posteriormente, la artista europea conoció a Marlon Solórzano, y aunque no lograron compartir dentro de la casa debido a sus fechas de ingreso, empezaron a frecuentarse entre sus compañeros y los famosos que, semana a semana, iban siendo eliminados de la casa.

Tras un tiempo de estar saliendo, confirmaron su noviazgo frente a las cámaras de La Corona TV, programa de entretenimiento del City TV.

Contexto: Yana Karpova y su novio publicaron video tras filtración íntima de Beéle e Isabella: “No se mueven, nosotros sí”

Aunque recibieron una gran cantidad de críticas, Marlon Solórzano y Yana Karpova se dedicaron a crear contenido juntos para sus cuentas y de manera constante comparten tiempo de calidad.

Fue por medio de su perfil oficial de Instagram que, el reconocido periodista y actor le comunicó a sus seguidores que, desde hace varios días, su novia ha venido presentando un preocupante estado de salud.

El exparticipante de 'La casa de los famosos' habló de la salud de su novia.
El exparticipante de 'La casa de los famosos' habló de la salud de su novia. | Foto: Instagram @marlonsolorzanoz

“Yo quiero que ustedes me corrijan algo, a mí me parece que hay un error aquí, y no sé si el equivocado soy yo. Mi bebé está toda toda enfermita, la traje a la EPS y que no la atienden porque tiene que pagar prepagada. ¿No se supone que con la EPS la tienen que atender y ya? Tiene que pagar prepagada, un servicio extra para que la atienda. A mí me parece una mier*#, ¿es así? o ¿el equivocado soy yo?“, dijo en medio de un sentimiento de frustración.

Para finalizar, Marlon recalcó detalles de la situación y se mostró bastante preocupado por lo que pueda ocurrir con su pareja, pues la exparticipante de La casa de los famosos, lleva varias horas en un estado grave y no ha logrado reponerse.

Contexto: Yana Karpova se confesó y expuso la verdad de su relación con Cris Valencia; despertó opiniones

“Tiene que pagar más para que la atiendan, pero ya venía pagando”.

Marlon Solórzano aclaró si su relación con Yana Karpova es una estrategia de marketing

En la más reciente publicación de la cuenta de Instagram de Marlon, una de sus seguidoras se sinceró con respecto a su noviazgo y manifestó no estar segura de su veracidad.

“Yo no sé por qué no siento que esta relación no es real, siempre pienso que es marketing y que se pusieron de acuerdo. Ojalá sea solo una mala intuición”.

A lo que el hombre respondió: “Hola, quizás si sea una mala intuición porque nosotros estamos bien”.

