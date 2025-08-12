Yana Karpova se confesó y expuso la verdad de su relación con Cris Valencia; despertó opiniones

En la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Yana Karpova fue una de las participantes que se incorporó al juego algunas semanas después del estreno oficial de la producción del Canal RCN.

Sin embargo, esto no le quitó protagonismo frente a las cámaras del reality, pues generó polémica al tener algunas discusiones con ‘las chicas fuego’, en especial, con Karina García.

Yana Karpova tuvo fuertes discusiones con Karina García en 'La casa de los famosos'. | Foto: Montaje El País | Canal RCN

Posteriormente, se alió con Melissa Gate y aprendió varios de sus comportamientos tras pasar la mayor parte del día juntas. No obstante, de manera inesperada, su novio de ese momento, el cantante urbano y creador de contenido, Cris Valencia, entró a la casa y sin explicar mucho, le indicó que debía retirarse.

La duda con respecto a lo sucedido fue tan grande que, incluso, algunos meses después de que el programa llegara a su fin, la rusa continuó hablando al respecto por medio de su cuenta y destapó la verdad de su inesperada salida.

“Ustedes siempre lo preguntan y creo que merecen saber, al menos algo de lo que pasó. Resulta que yo tengo una persona en mi vida que es muy envidiosa que me quiere sacar de todos mis proyectos, que me quiere dañar mis proyectos, cortar mis alas, sacarme de todas las oportunidades que aparezcan en mi vida. Es una persona de mi pasado que no aguantó verme en las pantallas cumpliendo mis sueños”, dijo en su momento.

Pese a que muchos pensaron que podía tratarse de Cris Valencia, la mujer dejó en claro que es una persona que se encuentra por fuera del ojo público.

Yana Karpova fue una de las participantes más polémicas de 'La casa de los famosos'. | Foto: Instagram @la_rusayana

¿Cómo es la actual relación de Yana Karpova y Cris Valencia?

Por medio de una reciente dinámica de preguntas y respuestas, la exparticipante de La casa de los famosos 2025 estuvo resolviendo las dudas más grandes de sus seguidores y rompió el silencio con respecto a la actual relación con el intérprete de Ya no volverás.

“¿Estás muy feliz con Cris?“, escribió uno de sus fanáticos.

Ante esto, la joven respondió: “¿Querías decir SIN? La verdad estoy muy feliz. Tengo una nueva etapa en mi vida y me siento muy bien. Amo mi vida en el presente.

Él es la nueva pareja de Yana Karpova, se conocieron en La casa de los famosos

Por medio de una transmisión en vivo en el programa de entretenimiento La Corona TV, Yana Karpova y Marlon Solórzano, el segundo eliminado de la temporada del 2025 en La casa de los famosos Colombia, confirmaron su noviazgo, e incluso, se dieron un beso frente a las cámaras.