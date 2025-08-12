Suscribirse

Gente

Yana Karpova se confesó y expuso la verdad de su relación con Cris Valencia; despertó opiniones

La creadora de contenido respondió a sus seguidores y le dio fin a las especulaciones.

Redacción Gente
12 de agosto de 2025, 10:40 p. m.
Exnovio de Yana Karpova quedó irreconocible tras luego de dos cirugías: “Parece Justin Bieber”.
Él es el exnovio de la exparticipante de 'La casa de los famosos 2025'. | Foto: Instagram @la_rusayana

En la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Yana Karpova fue una de las participantes que se incorporó al juego algunas semanas después del estreno oficial de la producción del Canal RCN.

Sin embargo, esto no le quitó protagonismo frente a las cámaras del reality, pues generó polémica al tener algunas discusiones con ‘las chicas fuego’, en especial, con Karina García.

Yana Karpova lanzó advertencia, tras la eliminación de Karina García de 'La casa de los famosos'
Yana Karpova tuvo fuertes discusiones con Karina García en 'La casa de los famosos'. | Foto: Montaje El País | Canal RCN

Posteriormente, se alió con Melissa Gate y aprendió varios de sus comportamientos tras pasar la mayor parte del día juntas. No obstante, de manera inesperada, su novio de ese momento, el cantante urbano y creador de contenido, Cris Valencia, entró a la casa y sin explicar mucho, le indicó que debía retirarse.

La duda con respecto a lo sucedido fue tan grande que, incluso, algunos meses después de que el programa llegara a su fin, la rusa continuó hablando al respecto por medio de su cuenta y destapó la verdad de su inesperada salida.

Lo más leído

1. Mauricio Hoyos, el exitoso empresario y hermano de Miguel Uribe Turbay, envió mensaje en medio del duelo, “vuela alto hermanito”
2. “Presentaré las denuncias”: Petro, por señalamientos que lo responsabilizan del atentado contra Miguel Uribe Turbay
3. Expresidente de Perú hizo llamado a Petro y lo convocó a ir “a la guerra” junto a otros mandatarios
Contexto: Karina García reveló qué fue lo más difícil de estar en ‘La casa de los famosos’: “Eso lo hipnotiza a uno”

“Ustedes siempre lo preguntan y creo que merecen saber, al menos algo de lo que pasó. Resulta que yo tengo una persona en mi vida que es muy envidiosa que me quiere sacar de todos mis proyectos, que me quiere dañar mis proyectos, cortar mis alas, sacarme de todas las oportunidades que aparezcan en mi vida. Es una persona de mi pasado que no aguantó verme en las pantallas cumpliendo mis sueños”, dijo en su momento.

Pese a que muchos pensaron que podía tratarse de Cris Valencia, la mujer dejó en claro que es una persona que se encuentra por fuera del ojo público.

Yana Karpova es la nueva integrante de la ‘La casa de los famosos’; así reaccionaron sus compañeros
Yana Karpova fue una de las participantes más polémicas de 'La casa de los famosos'. | Foto: Instagram @la_rusayana

¿Cómo es la actual relación de Yana Karpova y Cris Valencia?

Por medio de una reciente dinámica de preguntas y respuestas, la exparticipante de La casa de los famosos 2025 estuvo resolviendo las dudas más grandes de sus seguidores y rompió el silencio con respecto a la actual relación con el intérprete de Ya no volverás.

“¿Estás muy feliz con Cris?“, escribió uno de sus fanáticos.

Ante esto, la joven respondió: “¿Querías decir SIN? La verdad estoy muy feliz. Tengo una nueva etapa en mi vida y me siento muy bien. Amo mi vida en el presente.

Contexto: Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos México’, se pronunció tras viralización de su video íntimo

Él es la nueva pareja de Yana Karpova, se conocieron en La casa de los famosos

Por medio de una transmisión en vivo en el programa de entretenimiento La Corona TV, Yana Karpova y Marlon Solórzano, el segundo eliminado de la temporada del 2025 en La casa de los famosos Colombia, confirmaron su noviazgo, e incluso, se dieron un beso frente a las cámaras.

Esto tomó por sorpresa a los televidentes, pues no se esperaban que la cantante y el deportista podrían tener algún tipo de conexión.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Impactante video muestra el instante en que un rayo provoca una bola de fuego en medio de una feroz tormenta

2. Reacción de Alzate cuando un hombre le pidió dinero y esta fue la decisión que tomó: “Me prohibieron y me enseñaron”

3. Proponen que el nuevo estadio de Bogotá lleve por nombre Miguel Uribe Turbay

4. Jugador colombiano dejaría Inglaterra por Brasil: sus lesiones agilizarían “negocio confidencial”

5. Congreso decreta moción de duelo por tres días por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, esta es la resolución

LEER MENOS

Noticias relacionadas

La casa de los famososLa casa de los famosos 2

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.