Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos México’, se pronunció tras viralización de su video íntimo

Aunque comenzó a crear contenido para redes sociales hace más de diez años, la mexicana Wendy Guevara alcanzó reconocimiento internacional en 2023, tras convertirse en la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos.

Después de la finalización del reality, su popularidad en internet creció aún más, y millones de personas alrededor del mundo mostraron interés en conocer detalles de su vida personal. Como resultado, sus perfiles en redes sociales se llenaron de seguidores que permanecen atentos a su contenido.

Wendy Guevara en la Casa de los Famosos del Canal RCN | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

No obstante, hace pocos días, sus más de 7,7 millones de seguidores en Instagram tuvieron acceso a contenido íntimo de la creadora, el cual fue publicado sin su consentimiento, luego de que su perfil fuera hackeado por personas malintencionadas que compartieron fotos e imágenes personales.

Por esta razón, en una reciente transmisión en vivo, la exparticipante de La casa de los famosos México rompió el silencio y compartió su perspectiva sobre la situación que está atravesando.

“Ya sé que ya subieron el video, pero ¿qué puedo hacer? es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad. Es algo que ya no está en mis manos y pues se metieron a mi Instagram, de mi Instagram lo subieron", aseguró.

Contó además que, debido a lo sucedido, su equipo de trabajo se vio en la obligación de hacer un cambio las claves y contraseñas en cada una de las plataformas que utiliza, con el fin de evitar la difusión de otros videos íntimos.

Por otro lado, dejó ver que no le afectan las críticas y continúa trabajando en sus proyectos con marcas por medio de la publicidad a nivel nacional e internacional.

“Hay gente que va a especular y a decir miles de cosas y todo (...) Que piensen lo que quieran, yo no me voy a desgastar mi mente. A mí lo que me gusta hacer es trabajar porque es de donde como entonces, ni modo (...) Si fuera millonaria o si fuera rica ni anduviera aquí trabajando, pero todos trabajamos. Lo principal es que yo ya hablé con mis jefes de la chamba, pensé que me iban a regañar y me dijeron que no era la primera a la que le había pasado. A mí no me da pena nada, si me ven por ahí o hacen algo con eso, pues que lo disfruten”, afirmó.