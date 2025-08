Karen Sevillano lució su cuerpo, después de haberse realizado tres procedimientos estéticos.

Karen Sevillano lanzó contundente respuesta al hablar de un posible embarazo: “¿Usted me los va a mantener?"

Sin embargo, en los comentarios los usuarios se sorprendieron y le preguntaron que si no era muy reciente para exponerse al sol y a realizar tantos movimientos: “ ¿Ya no te duele el cuerpo? ”.

La influencer no ha respondido frente a las interrogantes que se han generado por los cuidados que debería tener y, por el contrario, ha demostrado seguir disfrutando, probando comida nueva como el “cus cus con pollo” y añadiendo que el día de hoy su novio se encuentra de cumpleaños.

¿Cuáles fueron las cirugías de Karen?

Con respecto a la última intervención, Sevillano explicó: “Lo que me hicieron a mí fue que las tres últimas costillas de cada lado me las fracturan un poquito, haciendo que quedaran para adentro, para moldear la cintura”, afirmando que duele, pero en su caso no tanto porque tiene el umbral del dolor alto.