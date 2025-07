Karen Sevillano lanzó contundente respuesta al hablar de un posible embarazo: “¿Usted me los va a mantener?"

Contexto: Karen Sevillano lanzó contundente respuesta al hablar de un posible embarazo: “¿Usted me los va a mantener?"

View this post on Instagram

Aunque en esa publicación Karen no reveló qué cirugía se iba a realizar, el día de ayer subió un video diciendo que tomó la decisión de volver a operarse porque no estuvo entrenando juiciosa y aumentó de peso y masa corporal.

“ Ahora me voy a hacer una pequeña reducción y, aprovechando que ya estoy en el quirófano, me doy una barridita completa ”, dijo la caleña, quien añadió que se realizaría una reducción costal y una liposucción.

Desde el viernes que fue el día de la cirugía, la influencer no había estado activa en sus redes sociales, pues se encontraba en recuperación y fue su novio, el creador digital Sneider García, quien subió historias mostrando el proceso y el estado de Sevillano.

En la primera respuesta, comentó que la cicatriz de la reducción de senos se la hicieron alrededor porque no ha sido mamá, que le cambiaron la prótesis por una más pequeña, le volvieron a coser el pezón, y que todavía no ha cicatrizado, haciendo énfasis en que solo han pasado seis días desde la operación.

Karen también se refirió a su remodelación costal: “Lo que me hicieron a mí fue que las tres últimas costillas de cada lado me las fracturan un poquito, haciendo que quedaran para adentro, para moldear la cintura”, afirmó que duele, pero no tanto en su caso porque tiene un umbral del dolor alto.