La famosa conquistó a su público con dichos, respuestas y videos graciosos, los cuales tomaron fuerza en espacios como TikTok e Instagram. Un año después de esta victoria, siguió construyendo un camino sólido, llegando a ser el rostro de El after show.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Karen Sevillano reveló que se iba a lanzar a emprender con un bloqueador para pieles oscuras, ya que era un tema que no se había tratado a profundidad en el mercado. Esta confesión fue utilizada por uno de los integrantes de Mix 92.9 para soltar un chiste, el cual fue considerado racista.

La creadora de contenido no escondió su reacción, mirando de lado a lado y guardando silencio, previo a hacer un anuncio con su característico tono de sarcasmo que suele usar.

“Estoy al borde de que me paro y me voy”, dijo con un estilo particular, reflejando su incomodidad.