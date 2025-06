Locutora rompió el silencio tras decisión que tomó Melissa Gate; habló de fuerte desplante en entrevista: “Esto es un juego”

De acuerdo con lo que se dio a conocer en video, la paisa estuvo como invitada a Radio Uno , donde dialogó sobre su paso por el formato de RCN, además de las experiencias que le quedaron. En medio de la entrevista, surgió un tema con el que no se sintió cómoda, por lo que se puso de pie y abandonó la mesa.

Según se detalló, Melissa Gate recibió una interrogante, por parte de los locutores, sobre Karina García y Altafulla , precisamente enfocada en la relación que sostenían. La creadora de contenido no aguantó y se levantó, mencionando que le parecía una falta de respeto este tipo de actitudes.

Melissa Gate tomó radical decisión tras salir de ‘La casa de los famosos’; no se contuvo y estalló al aire: “Busque a Dios”

“Yo, la verdad, prefiero no opinar sobre esos temas, ya me quiero ir“, dijo ante micrófonos.

La comunicadora fue enfática en que estos comportamientos de la exparticipante no eran los mejores, ya que pudo ofender al equipo de trabajo de la emisora. En sus declaraciones, afirmó que la pregunta jamás fue con ninguna mala intención, pues solo cumplía con el deber de la entrevista.

“Sí, fui yo quien le hizo la pregunta a Melissa Gate. ¿Imprudencia o no? Júzguenlo ustedes. Su reacción no solo fue levantarse y dejar la entrevista botada, sino también ofendió a mi grupo de trabajo”, dijo al inicio.

“ Considero que preguntar no es una falta de respeto. Como periodista, tengo el deber de preguntar, y ese es mi trabajo. No lo hice con mala intención, al contrario, lo hice pensando en el público, que tiene derecho a saber. Al fin y al cabo, esto es un juego y todos sabíamos a lo que íbamos”, aseveró.

También, recordó una charla con Karina García, a quien le hizo una interrogante con la que no se sintió a gusto y prefirió no responder. Balanta exaltó la manera en la que lo manejó la paisa, afirmando que fue educado y respetuoso, contrario a lo de Melissa Gate.

“A Karina le hice una pregunta similar y ella, con todo el respeto, me respondió: ‘Con todo el amor, no la quiero responder’. ¿Y qué hice yo? Le dije: ‘Perfecto, no hay problema’. Eso es respeto de parte y parte”, comentó.