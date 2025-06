Sin embargo, tras salir de La casa de los famosos 2025 , Melissa Gate mostró una actitud particular en las entrevistas concedidas, al soltar una advertencia sobre una radical decisión que tomó.

La creadora de contenido, en charla con La Mega, fue clara en que ya no estaba interesada en alimentar polémicas del formato de RCN, por lo que sería punzante en no asistir a los medios que los criticaron y hablaron mal de ellos. La famosa fue enfática en que no deseaba seguir guerras del pasado, pues habían dejado atrás ciertas cosas.