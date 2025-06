Karen Sevillano lanzó contundente respuesta al hablar de un posible embarazo: “¿Usted me los va a mantener?"

Karen Sevillano, recordada por conquistar al público como la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y por ser presentadora del after show en la segunda edición del reality , ha vuelto a ser noticia esta vez fuera del set de grabación.

Recientemente, la también influencer compartió un momento emotivo al conocer al hijo recién nacido de su amiga Natalia Segura, más conocida como La Segura, con quien mantiene una amistad firme, a pesar de no vivir en la misma ciudad y estar enfocadas en sus proyectos personales.

Karen no logró ocultar la emoción al reencontrarse con La Segura y sobre todo al conocer al pequeño Lucca Baladán Segura, momento que quedó registrado en las historias de Instagram de ambas influencers.

Karen Sevillano respondió a quienes le preguntan sobre cuando será mamá

Sin embargo, tras estas publicaciones, no faltaron las preguntas insistentes de las seguidoras de Karen acerca de cuándo ella tendrá un hijo con su pareja, Neider García.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, Karen respondió de forma contundente, dejando claro que no está en sus planes por el momento, y sobre todo fue clara al hablar de la presión social que se genera con este tema de la maternidad.

“A mí por ahí unas 50 personas en el día, me preguntan de frente que para cuándo los hijos” , mencionó inicialmente.

Con su característica personalidad, Karen lanzó una contundente pregunta: “¿Usted me los va a mantener?“, dijo.

En su reflexión, Karen habló de las personas que preguntan por los hijos ajenos y ni cuidan a los de ellos porque no son personas responsables.

“Aquí nadie me los va a mantener, aquí hay gente que no mantiene ni a sus propios hijos y andan mandando a los demás a estar teniéndolos”, afirmó.

View this post on Instagram

“Hay mujeres y hombres que no más quieren tener hijos y no están estables mentalmente, no tienen estabilidad emocional ni económica, y solo porque tienen una edad se ponen a parir”, indicó.