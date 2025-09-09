Suscribirse

Manelyk González, exparticipante de ‘La casa de los famosos All Stars’, anunció su ruptura amorosa con Caramelo

Por medio de una transmisión en vivo de TikTok hizo la revelación de lo que pasó con su relación.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 3:25 a. m.
La mexicana ha formado parte de los programas Acapulco Shore, Resistiré, Las estrellas bailan, Hoy y La casa de los famosos All-Stars.
La mexicana ha formado parte de Acapulco Shore, Resistiré, Las estrellas bailan, Hoy y La casa de los famosos All-Stars. | Foto: MANELYK GONZÁLEZ

En el mes de enero de 2025 se llevó a cabo la grabación de La casa de los famosos All-Stars, una nueva versión en la que participantes de temporadas anteriores tienen la oportunidad de reencontrarse dentro del programa y compartir con otras personalidades que arrecho parte del formato.

En este tipo de programas constantemente se llegan a crear algunas relaciones amorosas, pues la cercanía y todo el tiempo permanecen juntos permite que se fortalezcan algunas conexiones y muchas de las celebridades terminan encontrando el amor.

La casa de los famosos, uno de los formatos más comentados de la televisión internacional.
La casa de los famosos, uno de los formatos más comentados de la televisión internacional. | Foto: Telemundo

Este es el caso de Manelyk González y Caramelo, se enamoraron en el programa grabado en México y, posteriormente, mantuvieron su relación publica a través de las redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas por medio de la plataforma de TikTok se hizo viral un clip de una reciente transmisión en vivo, en la que afirman que, desde hace algún tiempo, ya no están juntos

“Lo que quiere decir él es que no estamos juntos, eso quiere decir él. No estamos juntos, pero nosotros estamos bien, nos llevamos bien”, manifestó Manelyk frente a miles de seguidores con los que se había conectado.

Ante esto, Caramelo agregó: “No tenemos un problema, no discutimos, no peleamos, simplemente que ya lo de nosotros se acabó. Fue bonito mientras duró, nos llevamos recuerdos bonitos de cada quien”.

“No somos enemigos”: Reconocida pareja de ‘La casa de los famosos’ generó comentarios

Tras anunciar su ruptura, el creador de contenido dejó ver que no tienen ningún problema y aunque tomaron caminos separados, se siguen apoyando en sus carreras y continúan siendo parte importante de la vida del otro.

“La gente que la quiere a ella y que me quiera a mí, nos pueden seguir apoyando. Cada quien esta haciendo sus cosas. Como dijo, nosotros, por el momento que estamos pasando, igual nosotros no somos enemigo, nosotros nos llevamos bien”, dijo.

Como era de esperarse, miles de personas salieron a opinar al respecto y aunque muchos mostraron tristeza por su decisión:

“Jajaja se habían demorado”; “No creo, pienso que quieres alejar la relación de tanto fan tóxico que no respeta las decisiones que toman las parejas que dicen admirar”; “Eso es mentira, solo quieren estar más privados. Dios los siga bendiciendo grandemente y que viva el amor”; “Creo que están diciendo las cosas por aparentar”; “Ellos aún andan, solo que están aburridos de la gente metiche” y “No les creo nada, fin”, fueron algunos de los mensajes que más llamaron la atención.

