“Ando furiosa”: Melissa Gate causó polémica en los Premios Juventud; afirmó ser víctima de maltrato

Una nueva edición de los Premios Juventud, se llevó a cabo el jueves, en una gala que se realiza de manera anual y en la que se reconoce el talento de los artistas musicales más influyentes en la industria de la música y el entretenimiento.

El evento, que está en manos de Univisión, suele invitar a algunas de las personalidades con mayor relevancia y protagonismo en los últimos meses, por lo que algunos de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia llegaron a Panamá para disfrutar de la velada.

La exparticipante de 'La casa de los famosos' llegó a los Premios Juventud. | Foto: Canal RCN

Melissa Gate fue una de las estrellas que llegaron a la alfombra azul. Sin embargo, por medio de un video que se popularizó en redes sociales, se dio a conocer que la figura del reality vivió un incómodo momento debido a problemas de organización y protocolo.

“Estaba muy feliz y muy contenta hasta que tuve un obstáculo en el camino y ahora ando furiosa. Iba a entrar y resulta que mi boleto ahora no es VIP porque la persona encargada está dormida o no sé qué es lo que está haciendo y pues ya aquí una señora me vino a maltratar y a gritar y a decirme que tenía que entrar por otro lado”, dijo en el clip.

Finalmente, la mujer indicó que no estaba cómoda con la situación que estaba atravesando, y que, de no recibir una solución ante los problemas, tomaría la decisión de abandonar el evento:

“Estoy un poco molesta y enfadada porque no sé, veo que a algunas personas las tratan de manera especial y a otras no, lo cual quiere decir que hay preferencias. Si yo no soy de tu preferencia, querida, ¿yo qué culpa tengo? Soy capaz de que me voy para mi casa en un Uber a ver qué hacen".

