El próximo 11 de octubre de 2025, a las 8 de la noche, el Planetario de Bogotá será escenario de una experiencia musical trascendental: el legendario Jeff Mills, pionero del techno de Detroit y figura clave de la música electrónica mundial, presentará en exclusiva su proyecto de jazz, afrobeat y electrónica experimental: Tomorrow Comes The Harvest.

Concebido originalmente junto al mítico Tony Allen -padre del afrobeat y colaborador de Fela Kuti-, este viaje sonoro nació en 2018 con un álbum homónimo en Blue Note Records, fusionando percusiones tribales, texturas electrónicas y la improvisación del jazz. Tras la partida de Allen en 2020, el proyecto evolucionó para mantener vivo su espíritu y abrir nuevas dimensiones sonoras.

‘Tomorrow Comes The Harvest’: Jeff Mills, Prabhu Edouard y Jean-Phi Dary le rinden tributo a Tony Allen en Bogotá | Foto: Pinelopi Gerasimou

El título Tomorrow Comes The Harvest proviene de la obra de la escritora afro-futurista Octavia E. Butler, cuyas visiones de mundos por venir dialogan con la ciencia ficción, la espiritualidad y la condición humana. En escena, el telón de fondo reproduce The Harvest, la pintura de Chris Ofili inspirada en el místico poeta y artista inglés William Blake y conservada en la Tate Gallery, creando un espacio visual en el que música, palabra e imagen se encuentran en un mismo horizonte poético.

Más allá del homenaje, Tomorrow Comes The Harvest es, en palabras de sus creadores, ‘el esfuerzo acumulativo de talentosos músicos y sus visiones sobre lo que hace tan especial al arte de la música’.

Concebido como una teoría musical y espiritual iniciada por Tony Allen y Jeff Mills, ambos parten de una larga tradición de usar la música para alcanzar niveles más altos de conciencia, el proyecto incorpora ahora al virtuoso de la tabla Prabhu Edouard, junto al veterano teclista Jean-Phi Dary, para explorar lo desconocido a través de la improvisación, el ritmo y la interacción de mundos sonoros diversos.

La formación actual

Jeff Mills (Estados Unidos)

Pionero del techno de Detroit, productor y compositor visionario, con una trayectoria que abarca la música electrónica, el cine, la música sinfónica y el arte contemporáneo.

Jeff Mills (Estados Unidos) | Foto: Thomas Ecke Berlin

Jean-Philippe Dary (Francia/Guyana)

Teclista, compositor y productor, colaborador de larga data de Tony Allen y creador de proyectos que unen el jazz, la electrónica y las músicas del mundo.

Jean-Philippe Dary (Francia/Guyana) | Foto: Thomas Ecke Berlin

Prabhu Edouard (India/Francia)

Percusionista y compositor, puente entre la música clásica india y los lenguajes contemporáneos del jazz y la improvisación global.

Prabhu Edouard (India/Francia) | Foto: Thomas Ecke Berlin

Juntos, transformarán el escenario del Planetario de Bogotá en un laboratorio de sonidos en el que los sintetizadores modulares, teclados eléctricos y percusiones dialogan entre sí, tejiendo un viaje sónico-espiritual que rinde tributo al legado de Tony Allen y expande sus fronteras hacia el futuro.

La producción está a cargo de Nova et Vetera, con el apoyo de Idartes y la Alcaldía Mayor de Bogotá, quienes reafirman su compromiso con la circulación de artistas de talla mundial y el acceso a experiencias culturales únicas para la ciudadanía.

La producción está a cargo de Nova et Vetera, con el apoyo de Idartes y la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Foto: cortesía