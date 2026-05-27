Guillermo del Toro tiró sablazo tras rechazar películas de superhéroes: “No me interesan los cuates caucásicos con capita”

Guillermo del Toro se ubicó como uno de los directores más comentados y aclamados del cine de fantasía, debido a grandes ideas que llevó a la pantalla grande. El mexicano consolidó su fama alrededor de ciertas películas, tal y como fue el caso de Frankenstein, El laberinto del fauno y La forma del agua.

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Sin embargo, el famoso participó en una masterclass en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2018, y comentó acerca de su ausencia de grandes películas de Hollywood. En sus palabras, el latino explicó que no entendía ciertas historias, en especial las que se centraban en superhéroes.

“Soy muy terco, soy muy terco. Creo que es el deber de un artista ser muy terco. No hago lo que me encargan, hago lo que quiero, lo que creo que necesito hacer. Entonces, hay periodos en que no... Si quisiera filmar cada año, por supuesto que habría ofertas. Hay películas muy, muy grandes que me han ofrecido en todos los géneros, pero no las hago”, dijo.

“Me ha tocado que me ofrezcan los superhéroes más grandes, pero no los entiendo. Los superhéroes que me gustan son Hellboy y Hulk, el demonio de Jack Kirby... no me interesan los cuates caucásicos con capita y calzones. No entiendo qué hacer si no entiendo qué hacen en sus horas libres: ¿qué hacen cuando no está cayendo un edificio del espacio? ¿Van a los tacos? ¿Limpian el uniforme? Eso es lo que me interesa, me interesan mucho las historias aledañas”, comentó, según reseñó Sensacine.

Basándose en su experiencia, el director se mantuvo en la posición de no cambiar su estilo y proyección, conservando ese toque a pesar de que a sus cintas les vaya bien o mal en taquilla.

“Si me dijeras: “Oye, filma la batalla de Waterloo, a Napoleón”, yo diría que a mí me interesa mucho más la historia del güey que le plancha los pantalones a Napoleón, o su médico, o el cuate que arregla los cañones cuando se descomponen; algo aleatorio a la historia”, concluyó.