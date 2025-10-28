Suscribirse

¿Cuándo se estrena ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, en Netflix Colombia? Esto es lo que se sabe

Guillermo del Toro y los protagonistas de la película conversaron en primicia con SEMANA.

Redacción Cultura
28 de octubre de 2025, 5:28 p. m.
(L to R) Mia Goth, Guillermo del Toro, Oscar Isaac and Jacob Elordi attend the Headline Gala screening of Netflix's "Frankenstein" during the 69th BFI London Film Festival at The Royal Festival Hall on October 13th, 2025 in London, England. (Photo by StillMoving.Net for Netflix)
La adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en Netflix el 7 de noviembre. | Foto: Photo by StillMoving.Net for Netflix

Guillermo del Toro, el director mexicano mundialmente reconocido por su estilo único que combina terror, fantasía y una profunda carga emotiva, estrenará en Netflix su más reciente película: ‘Frankenstein’.

El director le contó en primicia a SEMANA que para esta película lo primero que hizo fue construir un mundo en el que la gente pueda sumergirse.“Tal vez visual y audiovisual, y diseñar algo que, si lo haces bien, entras y dices: ‘Oh, ese es un mundo en el que alguien pensó’”, explica Del Toro,subrayando el valor de la creación de universos que resuenan con la audiencia.

Contexto: Guillermo del Toro revela en primicia en SEMANA detalles sobre Frankenstein: “No es un clásico de 200 años”
Del Toro, nacido en Guadalajara en 1964, se ha consolidado como uno de los cineastas más prestigiosos y singulares del cine contemporáneo. Su carrera destaca por obras emblemáticas como ‘El Laberinto del Fauno’, ‘La Forma del Agua’ y ‘Pinocho’. Como director no solo ha explorado el cine de fantasía y terror, sino que ha sabido imprimir un sello muy personal que mezcla lo gótico con lo humano.

Además de dirigir, ha producido películas y series como ‘El Orfanato’, ‘Trollhunters‘ y ‘La delgada línea amarilla’, consolidando una influencia notable en la industria del cine y la animación.

FRANKENSTEIN. Prosthetic Makeup Effects Dept. Head Mike Hill creating The Creature for Frankenstein. Cr. John P. Johnson/Netflix © 2025.
Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en Netflix Tl 7 de noviembre. | Foto: John P. Johnson/Netflix

‘Frankenstein’ representa para del Toro un proyecto largamente soñado, con el que retoma uno de los mitos más entrañables y profundos de la literatura.

Inspirada en la novela clásica de Mary Shelley, la película explora la historia del brillante y ególatra Victor Frankenstein, quien desafía las leyes de la vida y la muerte creando una criatura condenada a la soledad y al rechazo. La mirada del director apunta a una versión más oscura y humana, con una fuerte carga simbólica sobre la fragilidad, la creación y los monstruos, tanto internos como externos.

Contexto: En primicia: Guillermo del Toro conversó con SEMANA sobre su más reciente película Frankenstein, “no todo está en manos del cineasta”

Entrevista con Guillermo del Toro, Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth

El elenco es una de las grandes apuestas de la película. Oscar Isaac interpreta a Victor Frankenstein, aportando intensidad y complejidad al científico obsesionado.

Jacob Elordi da vida a la criatura, con una interpretación que mezcla emoción y terror, mientras que la actriz Mia Goth y el veterano Christoph Waltz complementan el reparto principal, aportando talento y profundidad a esta adaptación. La participación de Dan Laustsen en la dirección de fotografía asegura una propuesta visual impactante, alineada con el estilo característico de del Toro.

Sobre la fecha de estreno para Colombia, Netflix confirmó que la película estará disponible en la plataforma desde el 7 de noviembre de 2025, siendo este el día a partir del cual los suscriptores de la región podrán disfrutar de esta obra que combina terror gótico con poesía visual y narrativa.

Las expectativas en torno a ‘Frankenstein‘ son altas, dado el historial exitoso del director y la calidad del elenco, además de la innovadora reinterpretación del clásico literario.

‘Frankenstein‘ de Guillermo del Toro es una producción que no solo reafirma el talento del cineasta mexicano, sino que también ofrece a los espectadores latinos una nueva forma de adentrarse en un mito que ha fascinado a generaciones.

Contexto: Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth revelaron en SEMANA detalles sobre sus personajes en Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro

Con un lanzamiento en Netflix el próximo noviembre, esta película es una cita ineludible para los amantes del cine de terror y los seguidores de del Toro, que continúa desafiando los límites del cine con historias profundamente humanas y visualmente espectaculares.

