Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth revelaron en SEMANA detalles sobre sus personajes en Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro

La expectativa por el estreno de Frankenstein en Netflix, el próximo 7 de noviembre, sigue creciendo, especialmente luego de la premier mundial de la película en Nueva York.

Para esta nueva película el director ganador del Óscar, Guillermo del Toro, adaptó el clásico relato de Mary Shelley sobre Víctor Frankenstein, un científico brillante, pero egocéntrico, que da vida a una criatura en un monstruoso experimento, que finalmente provocará la perdición tanto del creador como de su trágica creación.

El elenco, que incluye a Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth, ha generado mucho interés, en especial por la manera en que sus personajes reflejan dilemas humanos y conflictos internos.

Los protagonista conversaron en primicia para Colombia con SEMANA. Jacob Elordi abordó el papel que interpreta y la carga emocional del mismo y su semejanza con el personaje de Víctor Frankenstein.

“Ambos personajes en la película son tan devastadoramente humanos”, expresó Elordi, resaltando que los personajes de la adaptación tienen una dimensión muy concreta de humanidad que seguramente resonará en el público.

La adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en Netflix el 7 de noviembre. | Foto: Photo by StillMoving.Net for Netflix

En la conversación continuó afirmando que creía ”no hay persona que pueda ver esta película y no identificarse con ambos”. Además, reveló que la cinta contiene un giro esperanzador: “sí, dolorosamente me identifico con todo eso, y por eso estoy muy agradecido de que haya este giro, que es la esperanza. Sí. Y la belleza, ese tipo de cuadro final, ese marco de esperanza,” afirmó, refiriéndose al mensaje que quiere dejar la historia.

Oscar Isaac, quien interpreta a Víctor Frankenstein, también compartió sus percepciones sobre los temas centrales de la serie, que abordan la condición humana, la soledad y los sueños frustrados. “Existe esta idea de que si logro hacer bien esta única cosa, todo tendrá sentido. Y luego, en cierto punto, darte cuenta de que no, nada tiene sentido a partir de eso y que ese tipo de ceguera a veces la reconoces y otras personas nunca la reconocen”.

Sobre la premisa de lograr pertenecer, el actor asegura que “está la sensación de ser un outsider, de ver la vida a través de un vidrio oscuro y estar siempre afuera. Y lo que eso hace es que también te da cierto sentido de derecho para poder vivir en algún tipo de mundo de fantasía“.

Mia Goth, por su parte, también habló con SEMANA sobre el potente mensaje que encierra la historia a través de su personaje como Elizabeth y la relevancia de la empatía en tiempos difíciles. “Creo que en la película, en Frankenstein, vemos que en ausencia del amor hay una miseria total,” expresó, dejando claro que el amor y la compasión son esenciales para sanar el alma.

Comentó además: “Creo que Elizabeth, en cierto nivel, representa el amor,” y añadió: “Creo que todos nos beneficiaríamos de un poco más de Elizabeth”. Para ella, más allá de su rol específico, su personaje simboliza la luz que todos necesitan.

En relación con la industria del cine y la experiencia como actriz aseguró “me siento una outsider todos los días, pero creo que eso es bueno. Siempre quiero sentirme así”. Y reflexionó sobre la relevancia del clásico en esa empatía: “Creo que esa es una de las razones por las que Frankenstein es una novela tan poderosa, porque habla a los outsiders, habla a los que están afuera desde hace siglos y seguirá haciéndolo”.

Con un casting que se sumerge en la complejidad emocional y filosófica de sus personajes, Frankenstein en Netflix se presenta como mucho más que una simple adaptación.