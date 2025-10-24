Colombia será el primer país de Latinoamérica en estrenar Bugonia, el provocador thriller psicológico de Yorgos Lanthimos, que llegará a todas las salas del país el próximo 30 de octubre.

La película ofrece una mirada oscura, audaz y, muy a la manera de su director, cómica sobre nuestra era moderna, donde la paranoia, las teorías conspirativas y la desconfianza en la realidad se mezclan en una historia inquietante e irresistible.

Jesse Plemons y Aidan Delbis en 'Bugonia'. Un joven debutabnte, Delbis sorprende. | Foto: Universal Pictures

En Bugonia, dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a Michelle, una poderosa presidenta corporativa, convencidos de que no es humana, sino una alienígena enviada para destruir la Tierra. Lo que comienza como una acción desesperada pronto se transforma en un enfrentamiento tan impredecible como revelador, que pone a prueba las certezas, los miedos y los límites de todos los involucrados.

Diversión en los tonos oscuros

Con su característico humor negro y su estilo visual inconfundible, Yorgos Lanthimos convierte un encierro en sótano en un espejo de la sociedad contemporánea. Bugonia combina el absurdo y la tragedia en un relato sobre las creencias, los prejuicios y la delgada línea entre la razón y la locura.

En 'Bugonia', Emma Stone es Michelle, una poderosa presidenta corporativa... | Foto: Universal Pictures

Vale aclarar que se trata de una reinterpretación de la cinta surcoreana Save the Green Planet! (2003), que sitúa la historia en el contexto presente de la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones. El resultado es una obra que invita al espectador a reír, estremecerse y reflexionar sobre la humanidad en tiempos de incertidumbre.

Jesse Plemons nunca decepciona. La crítica ha aplaudido todas sus interpretaciones, y esta no es excepción. | Foto: Universal Pictures

Para Lanthimos, la película busca confrontar las burbujas ideológicas en las que vivimos: “Quería desafiar al espectador sobre las cosas de las que estamos tan seguros y los juicios que hacemos sobre los demás”, afirma el director. Así, Bugonia no solo entretiene, incomoda, provoca y desnuda la fragilidad de nuestras propias convicciones.

Yorgos y su reparto

El elenco está encabezado por Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis, quienes dan vida a un triángulo interpretativo de tensión, ironía y emoción. Stone interpreta a Michelle, la implacable ejecutiva que se enfrenta a sus secuestradores con inteligencia y un creciente misterio; Plemons encarna a Teddy, un hombre quebrado por la desesperanza que encuentra refugio en teorías conspirativas; y Delbis, debutante, sorprende como Don, el joven primo cuya inocencia se convierte en el corazón moral de la historia.

Para Yorgos Lanthimos, 'Bugonia' confronta las burbujas ideológicas en las que vivimos. | Foto: Giulia Parmigiani

Ganador del León de Oro en Venecia y seis veces nominado al Óscar, Lanthimos, continúa su fructífera colaboración con Stone tras The Favourite, Poor Things y Kinds of Kindness. Y sí, el cineasta griego vuelve a explorar los límites del comportamiento humano, moviéndose con maestría entre la sátira, el horror y la ternura.

La película también cuenta con la participación de Alicia Silverstone y Stavros Halkias, en un elenco que equilibra rostros consagrados y nuevos talentos. Con un guion de Will Tracy (The Menu, Succession), Bugonia confirma la capacidad de Lanthimos para transformar lo cotidiano en una experiencia cinematográfica salvajemente original.

De atmósferas y arte

Detrás de la intensidad de esta película hay una producción meticulosa y visualmente hipnótica. Ofrece una textura cinematográfica única, envolvente y profundamente detallada. El director de fotografía Robbie Ryan, nominado al Óscar por The Favourite y Poor Things, utilizó cámaras restauradas de gran formato para lograr una imagen de asombrosa profundidad.

'Bugonia', de Universal Pictures, se extiende por 120 minutos. | Foto: Universal Pictures