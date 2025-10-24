Suscribirse

Cine

‘Bugonia’: en la nueva película del ganador del Óscar Yorgos Lanthimos, se ríe y se estremece para reflexionar

La paranoia, las teorías conspirativas y la desconfianza en la realidad se entremezclan en esta cinta protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons.

Redacción Arcadia
24 de octubre de 2025, 4:56 p. m.
Lanthimos, ganador del León de Oro en Venecia y seis veces nominado al Óscar, continúa su exitosa colaboración con Stone tras 'The Favourite', 'Poor Things' y 'Kinds of Kindness'.
Colombia será el primer país de Latinoamérica en estrenar Bugonia, el provocador thriller psicológico de Yorgos Lanthimos, que llegará a todas las salas del país el próximo 30 de octubre.

Contexto: Jeremy Allen White revela el mejor consejo de Bruce Springsteen en el rodaje de ‘Deliver Me From Nowhere’

La película ofrece una mirada oscura, audaz y, muy a la manera de su director, cómica sobre nuestra era moderna, donde la paranoia, las teorías conspirativas y la desconfianza en la realidad se mezclan en una historia inquietante e irresistible.

Jesse Plemons y Aidan Delbis en 'Bugonia'.
Jesse Plemons y Aidan Delbis en 'Bugonia'. Un joven debutabnte, Delbis sorprende. | Foto: Universal Pictures

En Bugonia, dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a Michelle, una poderosa presidenta corporativa, convencidos de que no es humana, sino una alienígena enviada para destruir la Tierra. Lo que comienza como una acción desesperada pronto se transforma en un enfrentamiento tan impredecible como revelador, que pone a prueba las certezas, los miedos y los límites de todos los involucrados.

Título del vídeo: BUGONIA – Tráiler final (Universal Pictures) - HD

Diversión en los tonos oscuros

Con su característico humor negro y su estilo visual inconfundible, Yorgos Lanthimos convierte un encierro en sótano en un espejo de la sociedad contemporánea. Bugonia combina el absurdo y la tragedia en un relato sobre las creencias, los prejuicios y la delgada línea entre la razón y la locura.

Emma Stone es Michelle en 'Bugonia'.
En 'Bugonia', Emma Stone es Michelle, una poderosa presidenta corporativa... | Foto: Universal Pictures

Vale aclarar que se trata de una reinterpretación de la cinta surcoreana Save the Green Planet! (2003), que sitúa la historia en el contexto presente de la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones. El resultado es una obra que invita al espectador a reír, estremecerse y reflexionar sobre la humanidad en tiempos de incertidumbre.

Jesse Plemons es Teddy en 'Bugonia'.
Jesse Plemons nunca decepciona. La crítica ha aplaudido todas sus interpretaciones, y esta no es excepción. | Foto: Universal Pictures

Para Lanthimos, la película busca confrontar las burbujas ideológicas en las que vivimos: “Quería desafiar al espectador sobre las cosas de las que estamos tan seguros y los juicios que hacemos sobre los demás”, afirma el director. Así, Bugonia no solo entretiene, incomoda, provoca y desnuda la fragilidad de nuestras propias convicciones.

Contexto: ‘Horizonte’: un viaje poético y oscuro con el que César Acevedo exige a su público para recompensarlo

Yorgos y su reparto

El elenco está encabezado por Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis, quienes dan vida a un triángulo interpretativo de tensión, ironía y emoción. Stone interpreta a Michelle, la implacable ejecutiva que se enfrenta a sus secuestradores con inteligencia y un creciente misterio; Plemons encarna a Teddy, un hombre quebrado por la desesperanza que encuentra refugio en teorías conspirativas; y Delbis, debutante, sorprende como Don, el joven primo cuya inocencia se convierte en el corazón moral de la historia.

Para Yorgos Lanthimos, 'Bugonia' busca confrontar las burbujas ideológicas en las que vivimos.
Para Yorgos Lanthimos, 'Bugonia' confronta las burbujas ideológicas en las que vivimos. | Foto: Giulia Parmigiani

Ganador del León de Oro en Venecia y seis veces nominado al Óscar, Lanthimos, continúa su fructífera colaboración con Stone tras The Favourite, Poor Things y Kinds of Kindness. Y sí, el cineasta griego vuelve a explorar los límites del comportamiento humano, moviéndose con maestría entre la sátira, el horror y la ternura.

La película también cuenta con la participación de Alicia Silverstone y Stavros Halkias, en un elenco que equilibra rostros consagrados y nuevos talentos. Con un guion de Will Tracy (The Menu, Succession), Bugonia confirma la capacidad de Lanthimos para transformar lo cotidiano en una experiencia cinematográfica salvajemente original.

Contexto: Sobre ‘Sentimental Value’, de Joachim Trier, y por qué fue la mejor película del BIFF

De atmósferas y arte

Detrás de la intensidad de esta película hay una producción meticulosa y visualmente hipnótica. Ofrece una textura cinematográfica única, envolvente y profundamente detallada. El director de fotografía Robbie Ryan, nominado al Óscar por The Favourite y Poor Things, utilizó cámaras restauradas de gran formato para lograr una imagen de asombrosa profundidad.

'Bugonia', de Universal Pictures, se extiende por 120 minutos.
'Bugonia', de Universal Pictures, se extiende por 120 minutos. | Foto: Universal Pictures

Además, la casa donde ocurre gran parte de la acción fue construida desde cero, recreando con precisión una vivienda estadounidense atrapada en el tiempo. Cada detalle del set, desde los trajes antiguos hasta las colmenas que aluden al título, ayuda a componer un universo tan realista como perturbador. Por último, vale destacar la banda sonora y el diseño sonoro y cómo elevan la tensión emocional del relato, combinando lo inquietante con lo poético. La mezcla de sonidos, silencios y melodías refuerza la atmósfera claustrofóbica y emocional de la película, invitando a sentir el desconcierto y la intensidad de sus personajes.

